Vedum: – Alle land må sikre seg selv mer

NTB

Norge og verden er inne i en tid der alle land blir nødt til å sikre seg selv mer, sier Sp-leder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

– Vi er inne i en tid hvor hvert enkelt land må sikre seg selv mer, og vi må ha trygghet rundt de grunnleggende råvarene, sa Vedum da han talte til Senterpartiets landsstyremøte mandag.

Han innledet med å kaste jakka og brette opp skjorteermene. Deretter gjøv han løs på historien helt tilbake til napoleonskrigene før 1814, da handelsblokader og hungersnød rådet.

– Historien gjentar seg med hvordan man bruker råvarer i konflikt, sa Vedum, og pekte på hvordan Russland aktivt bruker gassleveransene til Europa som middel i Ukraina-krigen.

– Vi er i en ny fase, hvor kampen om råvarer blir tøffere og tøffere.

Trygghet viktigst

Løsningen er, ifølge Vedum, å sikre at det til enhver tid er nok mat til å brødfø befolkningen. At Norge har et sterkt forsvar. Og at hverdagsøkonomien til vanlige folk går rundt.

– Det er et alvor i politikken nå. Jobben for meg og regjeringen er å ta grep som gjør at folk beholder jobben. Hvis vi lar prisveksten vokse, vet vi at i andre enden er det økt ledighet, sier han.

Vedum lover at med Sp i regjering vil både Forsvaret, Sivilforsvaret og sikkerhetstjenesten bli ytterligere styrket framover.

– Det er ingenting som er viktigere for noen regjering enn trygghet. Senterpartiets hovedprioritering er å sikre beredskapen, sa han.

Vil fortsette som leder

Mandag skal Senterpartiet blant annet diskutere valgkampstrategier for neste års kommunevalg. Ifølge meningsmålingene har partiet tapt godt over halvparten av velgerne siden forrige kommunevalg.

Men hvis partiet hans vil, er det fortsatt Vedum som vil lede an i kampen. Overfor NTB bekrefter han at han gjerne tar en ny periode som partileder.

– Jeg er motivert. Jeg stortrives i denne rollen, sier Vedum.

Ingen Peer Gynt

I talen til landsstyret viste Vedum til Ibsens Peer Gynt, som ofte valgte minste motstands vei.

– Vi er i en tid der vi ikke kan følge Peer Gynts metode. Det finnes ingen enkle løsninger. Hovedbekymringen min er høy prisvekst som over tid vil ramme hardest dem som har minst. Det er grunnleggende urettferdig, slo han fast.

Sp-lederen mener derfor det er viktig og riktig å skattlegge sektorer som vindkraft og havbruk hardere.

– Med Peer Gynts metode hadde jeg brukt mer oljepenger, med risikoen for økt prisvekst. Men det ville vi ikke. Nei.

Smutthull

Vedum vil derimot holde viktige ressurser som vannkraft, skog og olje på norske hender og under statlig regulering. I talen slo han fast at historien viser at dette har tjent Norge godt.

– Nå står vi en situasjon der vi må spørre oss – hvordan skaffe eierskap til havbruk og vind, hvordan skal dette tjene lokalsamfunn, spurte han, før han slo fast at grunnrente er svaret.

Grunnrente er en skatt på bruk av fellesskapsressurser.

Samtidig raljerte han over Frps mange forslag om at staten skal redusere sitt eierskap og blant annet selge seg ut av oljen, herunder Equinor.

– Jeg tror nesten det bare er Carl I. Hagen og Sylvi Listhaug i hele verden som synes det er en lidelse å eie Equinor, sier Vedum

Samtidig forsvarer han det omstridte oppkjøpet av den gigantiske landeiendommen Meraker Brug i forrige uke, et kjøp Listhaug har kalt «helt vanvittig».

– Dette er en snusfornuftig pengebruk, mener Vedum.

– Desperat

Frp-lederen slår på sin side kraftig tilbake.

– For meg fremstår det som Vedum er desperat. Det viktigste for finansministeren nå burde være å løse utfordringene norsk næringsliv står midt i, sier Listhaug.

– Jeg lurer på hvor det har blitt av det gamle Sp som trodde på at lokalt næringsliv, bønder og skogeiere kunne forvalte vår natur? Det er sørgelig å være vitne til dette hamskiftet der det er statskapitalismen som er Vedum og Sps nye ideologi, sier Sylvi Listhaug.