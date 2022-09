Xi skal møte Belarus' leder

NTB

Kinas president Xi Jinping skal møte Belarus' president Aleksandr Lukasjenko under toppmøtet i Shanghaigruppen i Usbekistan, melder kinesiske medier.

Ifølge meldingen i rikskringkastingen CCTV skal de to møtes senere torsdag.

Xi møtte tidligere på dagen Russlands president Vladimir Putin. Her framholdt den kinesiske presidenten at han ønsker å samarbeide med Russland for å sikre at de to landene får mer innflytelse som stormakter i verden.

Ifølge kinesiske medier sa Xi at han vil samarbeide med Russland slik at de to landene kan støtte hverandres «kjerneinteresser».