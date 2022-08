Finlands statsminister Sanna Marin i hardt vær etter festvideoer

Finlands statsminister Sanna Marin er i hardt vær etter at videoer av henne feste og danse med vennene sine har lekket.

Sanna Marin måtte svare på om hun bruker narkotika etter at videoer som viser statsministeren danse og feste spredde seg i sosiale medier.

I flere videoer som har spredt seg i sosiale medier kan man se Finlands statsminister Sanna Marin (36) danse og feste med andre finske kjendiser.

I videoen kan man se den finske statsministeren Sanna Marin danse på alle fire på gulvet. Les mer Lukk

Den finske avisen Iltalehti har samlet videoene som opprinnelig ser ut til å ha vært publisert på Instagrams historiefunksjon, og publisert dem i en artikkel.

Dette har ført til stor oppstandelse i nabolandet.

Marin: Ikke ment for offentligheten

I videoen kan man blant annet se Marin danse sittende på gulvet og tett på de andre deltakerne i videoen.

Sanna Marin nekter for at det ble tatt narkotika på festen. Les mer Lukk

De feststemte menneskene både synger, klemmer og danser sammen. Ifølge den finske avisen skal den finske artisten Alma være til stede med sin søster, samt en finsk influenser, en programleder, en radiovert og den finske politikeren Ilmari Nurminen.

Videoen skal være tatt for noen uker siden, og beskrives av Marin som private videoer som ikke var ment for offentligheten.

Sier seg villig til å ta narkotikatest

Videoene har ført til at Marin på en pressekonferanse torsdag måtte svare på spørsmål om hun brukte narkotika.

Årsaken til mistanken skal være at det hevdes det i bakgrunn av musikkstøyet på videoene høres ut som noen sier «melgjengen» noe som kan tolkes som at det på festen også er brukt narkotika, da mel kan tolkes som pulver som igjen kan være narkotiske stoffer som kokain.

Dette avkreftet statsministeren umiddelbart. Og sa seg villig til å la seg teste hvis det var nødvendig.

– Jeg har ingenting å skjule. Jeg har ikke brukt noen rusmidler, så det er ikke noe problem å ta en narkotikatest, men jeg synes også det er ganske spesielt at noe slikt kreves. Jeg så ingen bevis for at noe ble brukt noe sted, sier Marin til Iltalehti.