Jonas Gahr Støre: Støtter avlivningen av Freya

NTB

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) støtter beslutningen om å avlive hvalrossen Freya.

– Jeg støtter beslutningen om avlivningen av Freya. Det var den riktige beslutningen, sier Støre til NRK.

Flere har reagert på avlivningen, og saken har fått oppmerksomhet internasjonalt.

– Jeg er ikke overrasket over at dette har ført til mange internasjonale reaksjoner. Norge er en havdriftsnasjon, noen ganger så må vi ta upopulære beslutninger. Jeg har selv stått i diskusjoner om vågehval og sel. Disse reaksjonene er ikke nytt, sier han.

Tidlig søndag morgen ble hvalrossen Freya avlivet av personell fra Fiskeridirektoratet. Den siste tiden ble det rapportert om flere farlige situasjoner. Direktoratet har gjort egne observasjoner og konkluderte med at risikoen for at det skulle oppstå flere farlige situasjoner, var svært høy.

Freya dukket opp i Oslo i midten av juli etter å ha beveget seg stadig lenger nord oppover i Oslofjorden i månedene før.