Sveriges regjering kan bli felt av svensk-kurdisk politiker

NTB

Svensk-kurdiske Amineh Kakabaveh sier hun vil stemme ja til mistillitsforslaget mot justisminister Morgan Johansson hvis ikke regjeringen sier nei til Tyrkias krav.

Ifølge SVTs kommentator Mats Knutson kan regjeringen bli tvunget til å velge mellom Kakabaveh og Tyrkia.

Det er Sverigedemokraterna som har reist mistillitsforslag mot Johansson fordi de mener han ikke gjør nok for å bekjempe gjengkriminalitet. Flere opposisjonspartier har sagt at de vil stemme ja til forslaget når det skal behandles tirsdag, men det mangler én stemme for å få flertall.

Fredag varslet Kakabaveh at hun vil sørge for å felle Johansson dersom ikke regjeringen gir løfter om at Sverige vil opprettholde forbudet mot våpeneksport til Tyrkia og unnlater å terrorstemple flere kurdiske grupper.

Dermed ber hun i realiteten regjeringen si nei til kravene som Tyrkia stiller for å slippe Sverige inn i Nato.

Kakabaveh representerte tidligere Vänsterpartiet i Riksdagen, men er nå uavhengig representant.

Statsminister Magdalena Andersson har sagt at hvis Johanson blir felt, så går hele regjeringen.