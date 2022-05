Guri Melby om EØS-krav i LO: – Bakstreversk

NTB

Venstre-leder Guri Melby går hardt i rette med LO, som på sin kongress går inn for å utrede alternativer til EØS-avtalen.

Det brygger opp til ny EØS-kamp i LO, som neste uke er samlet til kongress i Folkets Hus på Youngstorget i Oslo.

Der skal det både velges ny LO-leder og nytt handlingsprogram fram til 2025.

Utfordrer EØS-avtalen

Som på forrige kongress i 2017 er det kommet inn flere forslag om å si opp EØS-avtalen, blant annet fra LO Rogaland.

El og IT-forbundet vil igangsette en utredning «med sikte på å si opp EØS avtalen» til fordel for ordinære handelsforbindelser med EU, mens Handel og Kontor vil «fremforhandle en ny og bedre EØS-avtale». LO Oslo vil utrede og utnytte de nye mulighetene som kan oppstå etter Brexit, «inkludert en mulig handelsavtale med EU».

LO-sekretariatet foreslår på sin side at det gjennomføres en offentlig utredning «som viser hvilke alternativer vi har til dagens EØS-avtale, som samtidig vil sikre våre bedrifter en full og forutsigbar markedsadgang til Europa.»

Det er helt i tråd med kompromissvedtaket fra landsmøtet til det mektige Fellesforbundet i 2019, hvor EØS-skepsisen er utbredt.

– Bakstreversk

Venstre-leder Guri Melby anklager LO for å gå baklengs inn i framtida med forslaget om å utrede alternativer til dagens EØS-avtale.

– Jeg mener rett og slett det er bakstreversk, sier Melby.

Hun mener EU er blitt en drivende kraft på flere områder, som i klimapolitikken og sikkerhetspolitikken.

– Det å skulle ta et skritt tilbake og gå bort fra det, gir ingen mening i dagens samfunn når alle disse utfordringene er så internasjonale som de er, sier Melby.

Skeptisk til EØS-utredning

LO-ledelsen vil utrede alternativer til EØS-avtalen. Her holder LO-leder Peggy Hessen Følsvik 1. mai-tale på Youngstorget. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Hun er også kritisk til regjeringens nyutnevnte EØS-utvalg, som skal ledes av Fellesforbundets Line Eldring. Utvalget har fått i oppgave å vurdere erfaringene med EØS.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) har tidligere vært tydelig på at utvalget ikke skal utrede alternativer til EØS-avtalen, men se på erfaringene som land som Storbritannia, Sveits og Canada har gjort med sine avtaler med EU.

Selv fremmet Melby nylig et forslag for Stortinget om å utrede fordeler og ulemper ved et norsk EU-medlemskap.

– Det at man ikke tør å vurdere begge alternativene mener jeg er en gammeldags tenkemåte. Man har låst seg fast i at EU er noe negativt som vi skal ha minst mulig med å gjøre, sier Venstre-lederen.

LO: – Fornuftig

LO-sekretær Are Tomasgard mener på sin side det er fornuftig å gå gjennom EØS-avtalen, hvordan den fungerer og om det såkalte handlingsrommet brukes godt nok.

– I den sammenheng er det naturlig å se dette opp mot hva som kunne være alternativet, om det finnes.

– Vi må utrede alle eventuelle alternativ skal vi først gjøre øvelsen, sier Tomasgard.

Det er kunnskap også Melby burde interesse seg for, mener LO-sekretæren.

– Melby, som selv har konkludert med at hun vil avløse EØS-avtalen med fullt EU-medlemskap, burde kanskje selv hatt tålmodighet og interesse av å utrede alternativene til EØS før hun konkluderte med å gå «all inn» for ett av alternativene, sier Tomasgard, som forsikrer om at det skal «gode grunner til» før LO går inn for å endre norsk tilknytning til EU.

Kongressen er LOs øverste organ og møtes normalt hvert fjerde år. Årets kongress finner sted 30. mai–3. juni.