– Vi er mot avtalen fordi den gir amerikanerne for store rettigheter på norsk territorium, og Norge gir fra seg for mye myndighet, sier nestleder Arild Hermstad i MDG til Klassekampen.

– Det juridiske i avtalen er problematisk, men også det at vi nektes innsyn og får for lite innsikt i det som kan skje på det jeg vil omtale som i hvert fall semipermanente militærbaser, fortsetter han.

Alle andre partier unntatt SV og Rødt støtter avtalen. I motsetning til de to nevnte partiene, er MDG for norsk et Nato-medlemskap. Men nettopp Natos mulige utvidelse i Norden bør få følger for den kontroversielle nye forsvarsavtalen med USA, mener Hermstad.

– Vi har framforhandlet en avtale der forutsetningene er endret med våre to naboland på vei inn i Nato. Det burde være nok til å trekke i nødbremsen og ikke hastebehandle denne saken nå, sier han.

I den nye forsvarsavtalen går Norge med på å opprette fire såkalte omforente områder: Sola, Evenes, Rygge og Ramsund. Der får USA bruksrett og uhindret tilgang, og det åpnes også for å opprette flere slike omforente områder i framtiden.

– Avtalen er av avgjørende betydning for norsk sikkerhet. USA er Norges viktigste allierte. Det brede flertallet i Stortinget for avtalen viser at de lange linjer i norsk sikkerhetspolitikk siden 2. verdenskrig ligger fast, sa saksordfører Hårek Elvenes (H) til NTB da innstillingen fra Stortingets utenriks- og forsvarskomité var klar tidligere i uken.