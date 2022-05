Victor Orban: Ungarn krever 180 milliarder av EU

Ungarn stiller nå svært tøffe krav for å gå med på en boikott av russisk olje.

6. mai uttalte Ungarns statsminister Viktor Orban at landet ikke kunne støtte EUs sanksjonspakke.

– EU-kommisjonens foreløpige forslag om å boikotte russisk olje tilsvarer en «atombombe» mot Ungarns økonomi, uttalte Orban ifølge Reuters.

Orban: Vi trenger fem år på endringer



12 dager senere kommer Ungarn med et nytt kompromissforslag. Nå krever de en solid økonomisk kompensasjon i form av en støttepakke.

– Skal vi slutte å importere russisk olje må vi ha 180 milliarder kroner fra EU, sier Victor Orbans Ungarn, ifølge Politico.

Orban har tidligere uttalt at landet trenger minst fem år på å gjøre store investeringer i sine raffinerier og rørledninger for å kunne endre på sitt nåværende system.

– Rettferdig at de finansierer kostnaden for det restriktive tiltaket

I dag importerer Ungarn om lag 65 prosent av sitt totale oljeforbruk fra Russland.

– Dersom EU ønsker å innføre restriktive tiltak, er det bare rettferdig at de finansierer kostnaden for det restriktive tiltaket, sa Ungarns utenriksminister Péter Szijjártó for få dager siden.

Nå har Orbans tallknusere regnet ut hva det vil koste landet dersom de mister russisk olje. Regnestykket landet på 180 milliarder norske kroner.

Nå vil Ungarn sende regningen til EU.

– Vi vil gjerne jobbe med å finne løsninger på Ungarns økonomiske bekymringer, men dette beløpet er helt umulig, sier en anonym EU-diplomat til Politico.

EUs frykt er at andre land vil følge etter dersom Ungarn skulle få gjennomslag for sitt krav. Det vil blant annet kunne gjelde Slovakia, Tsjekkia, Hellas og Malta.