Trygve Slagsvold Vedum svarer på Sylvi Listhaug-angrep: – Synes nesten litt synd på henne

Trygve Slagsvold Vedum avviser at han har "låst seg inne på kontoret". Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

NTB

Frp-leder Sylvi Listhaug gikk til frontalangrep og harselerte med finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) i sin landsmøtetale. Nå slår han tilbake.

– Jeg synes nesten litt synd på Listhaug som bruker så mye tid på å tenke på meg om dagen, sier Vedum i en kommentar sendt til NTB.

Frp-leder Sylvi Listhaug brukte rundt 15 prosent av sin landsmøtetale fredag til å filleriste Vedum og Senterpartiet, som hun mener gjør for lite for å bremse økende bensin- og strømpriser.

– I en tid hvor folk blør, så har vi altså en finansminister som har låst seg inne på et kontor i Oslo for å «følge situasjonen nøye». Min beskjed til «Kalkulator-Trygve» er klokkeklar: Kom deg ut av kontoret, sa Listhaug.

Vedum: – Lever godt med kritikken fra Listhaug

Men Vedum avviser blankt at han har låst seg inne på kontoret. Tvert imot:

– Jeg startet denne uken med å møte industriarbeiderne på oljeplattformen Johan Sverdrup, og avslutter uka på en okseauksjon sammen med andre bønder. Så jeg lever godt med kritikken fra Listhaug og Frp fra et konferansehotell på Gardermoen, sier Vedum.

Han forsikrer om at han tenker på velgerne hver dag, og at han jobber for å gjøre hverdagen lettere.

– Akkurat nå er jobben å sørge for sikker norsk matproduksjon og at vanlige folk skal føle trygghet rundt jobben og inntekten sin. Men vi er langt fra i mål, det er mye å rette opp etter sentraliseringen og energipolitikken som ble ført av liberalistene i Høyre og Frp, sier han.

Venstre fnyser av Listhaugs oljeforlik

Listhaug inviterer Ap, Sp og Høyre til å inngå et forlik som sikrer ny konsesjonsrunde i år. Frp-lederen mener Norge ikke kan sitte og se på at olje- og gassproduksjonen overlates til Russland, Saudi-Arabia og andre autoritære stater.

Frp-leder Sylvi Listhaug mener krigen i Ukraina viser hvor viktig det er at Norge produserer olje og gass, slik at dette ikke overlates til Russland og andre autoritære regimer. Foto: Javad Parsa / NTB Les mer Lukk

– Jeg vil derfor komme med en innstendig oppfordring til Ap, Sp og Høyre: Nå må tiden for naiv energipolitikk være over. Dere må slutte å la partier som i praksis er Putins beste venner, presse dere til å spille hasard med norsk sikkerhetspolitikk og norske arbeidsplasser, sier Listhaug.

Hun sier det umiddelbart må inngås et forlik mellom Frp, Høyre, Sp og Ap som sikrer økt tempo for olje- og gassutvinning.

– Det må innebære ny konsesjonsrunde i år, sier Listhaug.

Venstre kaller utspillet «enda et dårlig forslag fra Frp».

– Europa trenger mer gass nå. Da hjelper det ikke med nye konsesjonsrunder for olje og gass som først kan komme i gang med produksjon om 10 til 15 år. Innen den tid skal Europa legge om til fornybar energi. Det er et energisamarbeid for å nå klimamål Norge må satse på nå, sier Venstres miljøpolitiske talsperson Ola Elvestuen i en epost til NTB.