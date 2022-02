Forsvarsministeren dropper München-møte av krigsfrykt

NTB

Forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) avlyser sitt planlagte besøk på sikkerhetskonferansen i München. Årsaken er den spente situasjonen i Ukraina.

– Det har selvfølgelig bakgrunn i det vi står i nå, hvor man i verste fall kan frykte at det skjer ting såpass fort at jeg ønsker å være til stede i Norge og tilgjengelig for beslutninger som eventuelt må tas, sier Enoksen til NTB.

Sikkerhetskonferansen i München pågår fra fredag til søndag. Også Natos generalsekretær Jens Stoltenberg er påmeldt, men det er ennå ikke besluttet om han deltar eller avlyser.

– Vi vurderer det fortløpende, sier hans presserådgiver Sissel Kruse Larsen til VG.

Advarsler

USA trappet torsdag opp advarslene om at en russisk invasjon av Ukraina kan være nær forestående. President Joe Biden sier at invasjonstrusselen er «svært høy».

– Trusselen er høy ettersom de ikke har trukket noen soldater ut, de har tvert imot sendt flere soldater inn, sier Biden med henvisning til grenseområdene ved Ukraina.

– Alle indikasjoner vi har, tyder på at de er rede til å gå inn i Ukraina, sa han til reportere i Washington. Han anklaget samtidig Moskva for å forberede falske operasjoner som påskudd for å invadere.

Sikkerhetsrådet møtes

FNs sikkerhetsråd skal samles senere på torsdag for å diskutere den spente situasjonen, og det ventes at temperaturen vil bli svært høy på møtet.

– Vårt mål er å vise hvor alvorlig denne situasjonen er. Bevisene tilsier at Russland beveger seg mot en svært nær forestående invasjon. Dette er et avgjørende øyeblikk, skriver USAs FN-ambassadør Linda Thomas-Greenfeld på Twitter i forkant av møtet.

Russland har hele tiden avvist at de planlegger en invasjon av Ukraina.