Bitter splid i Ap om valget av ny stortingspresident

NTB

Flere står igjen som misfornøyde etter rokeringene i Stortingets presidentskap. Ledelsen i Arbeiderpartiet beskyldes for uverdig spill.

– Det er triste omstendigheter rundt dette valget av ny stortingspresident. Stortingsarbeidet skal handle om å løse folks hverdagsutfordringer, ikke om rot eller kaos i representantenes ordninger, sier Masud Gharahkhani (39).

Han ble onsdag innstilt av Arbeiderpartiets stortingsgruppe til å overta som stortingspresident etter Eva Kristin Hansen (Ap), som trakk seg i forrige uke.

Samtidig ble det klart at Sverre Myrli (Ap) mister rollen som visepresident og blir erstattet av Kari Henriksen.

– Det har vært et spill, og jeg vil kalle det et uverdig spill, sier en misfornøyd Myrli.

Kjæresteforhold

Visepresident Sverre Myrli (Ap) ble ikke valgt som ny presidentkandidat av partiet, men ønsket å fortsette i presidentskapet. Les mer Lukk

Han reagerer blant annet på at et kjæresteforhold fra hans tid i AUF er blitt brakt på banen i forbindelse med valgprosessen. Som 26-åring var han da sammen med en 18-åring, noe Myrli betegner som helt uproblematisk.

– Jeg reagerer på virkemidlene som har blitt brukt, at det er blitt framsatt det jeg vil kalle rykter om meg. Det syns jeg var unødvendig. Det hadde vært greiere om man hadde sagt at nå stokket vi kortene på nytt, og nå bytter vi mannskap. Det kan være gode grunner for å gjøre, og det hadde jeg hatt null problemer med, sier den erfarne stortingspolitikeren.

Myrli avkrefter at han hadde ønske om å bli president, men sier han ønsket å fortsette som visepresident.

Han sier han nå ser fram til andre oppgaver på Stortinget, som menig medlem i en fagkomité.

Støre avviser skittent spill

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier han ikke kjenner seg igjen i beskyldningene om skittent spill rundt valget av ny stortingspresident. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Les mer Lukk

Ap-leder og statsminister Jonas Gahr Støre sier han ikke kjenner seg igjen i beskyldningene om skittent spill.

– Valgkomiteen har gått inn i det vanskelige spørsmålet etter Eva Kristin Hansen avgang om å finne en ny stortingspresidentkandidat. Det er et grundig arbeid og en stor helhet som må gjennomgås, og de har landet på et veldig godt og spennende valg med Masud Gharahkhani, sier Støre til NTB.

– Det var et godt valg som ikke snakker negativt om noen, men som løfter fram andre, sier Støre.

Stenseng: Grundige vurderinger

Aps partisekretær Kjersti Stenseng avviser at Sverre Myrlis tidligere forhold til en AUF-er var sentralt i valget om å ta ham ut av Stortingets presidentskap.

– Rykter og spekulasjoner om andre ting har ingenting med den vurderingen å gjøre, sier Stenseng til NTB.

Hun sier at partiet har gjort grundige vurderinger i å finne landets nye stortingspresident, og at Myrli måtte ut av rollen som visepresident da valget falt på Masud Gharahkhani.

Kjønnskvotering

Partisekretæren understreker at hun mener Myrli har gjort en god jobb.

– Vi mener det er riktig å ha Sverre i presidentskapet, men så er det sånn at Ap har kjønnskvotering. Så når vi innstiller på en mann, så måtte han dessverre ut av presidentskapet. Det var ikke fordi vi ikke ville ha Sverre der, sier Stenseng.

Hun vedgår at de har gjort grundige bakgrunnssjekker av flere aktuelle kandidater, men vil ikke gå inn på hva de har tatt opp med dem.

– Vi har utfordret kandidatene våre ganske grundig og sikkert også stilt spørsmål som kan være ubehagelige, sier hun.

Hansen: I realiteten avsatt

Heller ikke Eva Kristin Hansen, som nå blir erstattet som stortingspresident, er fornøyd med prosessen. Hun sier til NRK at hun følte seg tvunget til å gå av i forrige uke, og at hun i realiteten ble avsatt.

– Jeg følte meg tvunget, selvfølgelig, til å beklage dette. Jeg mener selv jeg har fulgt regelverket til punkt og prikke, fortsetter hun.

Hansen har søkt bistand fra den profilerte advokaten John Christian Elden.

– Jeg har vært nødt til å søke advokatbistand for å renvaske meg. Jeg viser til min redegjørelse til Stortinget. Utover dette har jeg ingen kommentarer, sier Hansen.

Bakgrunnen for rokeringene er at Eva Kristin Hansen gikk av da politiet åpnet etterforskning i pendlerboligsaken. Ifølge administrasjonen på Stortinget er Hansen blant dem som har fått pendlerbolig på feil grunnlag, noe hun selv ikke er enig i.