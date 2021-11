Følsvik vil gi klar beskjed til statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) når de møtes på Kartellkonferansen på Gol onsdag, skriver VG og FriFagbevegelse.

– Jeg kan bekrefte at jeg i min tale på Gol vil kreve at feriepenger på dagpenger må gjeninnføres som en fast ordning. Og det må skje nå. Krisen rammet i år, og regninger tar ikke ferie, sier Følsvik til VG.

– Folk er i harnisk

LO-lederen har støtte hos LOs to mektigste fagforbund, Fellesforbundet og Fagforbundet. De tre danner felles front mot regjeringen.

Presset øker på statsminister Jonas Gahr Støre. Foto: Torstein Bøe / NTB

– Jeg kommer akkurat ut av forbundsstyremøtet i Fellesforbundet og har nesten ikke opplevd maken. Folk er i harnisk over at deres egen regjering ikke prioriterer å gi feriepenger til dem som har blitt permittert og ledige under coronaen i år, sier Fellesforbundsleder Jørn Eggum til VG.

Eggum mener det vil være «fullstendig fallitt» om Ap, Sp og SV ikke ordner opp i denne saken.

– Vi har ikke tålmodighet til spill og taktikkeri. Vi aksepterer det rett og slett ikke. Feriepenger på dagpenger må på plass i dette budsjettet, sier han til FriFagbevegelse.

– Dette er et så viktig tiltak

Forbundsleder Mette Nord i Fagforbundet mener saken kan løses gjennom å bruke coronamidler.

– Feriepenger ble gjeninnført som en midlertidig løsning gjennom coronamidler. Jeg skjønner det er vanskelig å bygge om et helt budsjett på 25 dager, og at det har gjort det komplisert. Men dette er et så viktig tiltak at å forlenge dette med krisepenger er en grei måte å løse det på, sier hun.