Rødt kritiserer SV for manglende feriepenge-krav

SV vil ikke forhandle fram feriepenger på dagpenger fordi regjeringen har lovet dette i Hurdalsplattformen. Rødt reagerer og kaller det uverdig.

Ifølge VG anklager stortingsrepresentant Mímir Kristjánsson SV for rått politisk spill. Han sier at de som taper på dette, er de som har mottatt dagpenger de siste året.

– Først ble de sviktet at Solberg-regjeringen som ikke ville love feriepenger til de som gikk ledig under pandemien. Så brøt Ap sitt løfte fra valgkampen om å få dette på plass. Og nå sier SV at de ikke vil prioritere løfter som Ap har kommet med. Tredobbel svikt, sier Kristjánsson til VG.

SV-leder Audun Lysbakken har gjort det klart at SV ikke kommer til å legge fram krav i forhandlingene om saker regjeringen allerede har lovt å gjennomføre.

– Vår jobb er å legge fram krav regjeringen ikke har lovet å gjennomføre, sier han.