Justisminister Emilie Enger Mehl gir bort «Kompani Lauritzen»-honorar

Justisminister Emilie Enger Mehl sier at hun fra første stund har vært åpen om deltakelsen i «Kompani Lauritzen», og har hatt løpende dialog med Stortinget om de økonomiske forholdene knyttet til deltakelsen. Foto: Terje Pedersen / NTB

NTB

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) er en av deltakerne i neste sesong av «Kompani Lauritzen». Men hun ønsket ikke betaling fra TV 2.

– Jeg har ikke mottatt vederlag for deltakelsen i «Kompani Lauritzen», og har bedt TV 2 om å sørge for at mitt honorar doneres til frivillige organisasjoner, sier Enger Mehl til VG.

Når det gjelder størrelsen på honoraret henviser hun til TV 2.

– Vi kan ikke kommentere størrelsen på honoraret. Det vi kan si, er at honoraret vil bli gitt til disse organisasjonene så snart kommende sesong av «Kompani Lauritzen» er sendt på TV 2, opplyser pressesjef Jan-Petter Dahl i TV 2, til avisen.

Han sier videre at Emilie Enger Mehl selv har bestemt hvilke lokale organisasjoner hun ønsket å donere honoraret til.

På spørsmål om hun på det tidspunktet da hun spilte inn TV-serien hadde noen betenkeligheter med å motta honorar fra kanalen samtidig som hun da hadde full lønn som stortingsrepresentant, svarer Enger Mehl at hun har vært åpen om deltakelsen i «Kompani Lauritzen» fra første stund.

Hun sier videre at hun har hatt løpende dialog med Stortinget om de økonomiske forholdene for å forsikre seg om at ting er gjort på riktig måte.