Kulturministeren dropper høytidelig samisk markering

NTB

Kong Harald stiller opp, men ingen statsråd fra regjeringen kommer når samenes viktigste dokument vender hjem til Kautokeino. – Beklagelig, mener Venstre.

– Jeg synes det er overraskende og egentlig ganske beklagelig at regjeringen ikke klarer å sende én eneste statsråd på en så historisk viktig og symboltung markering som dette, sier påtroppende leder av familie- og kulturkomiteen på Stortinget, Grunde Almeland (V), til NTB.

Tirsdag skal «samenes Magna Carta», Lappekodisillen, overleveres til Samisk arkiv i Kautokeino. Dokumentet fra 1751 har vært helt sentralt for å sikre samiske rettigheter.

Kong Harald er til stede under seremonien, og planen var at kultur- og likestillingsministeren skulle stå for selve overleveringen.

Men etter regjeringsskiftet er planene endret, og kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) sender i stedet statssekretær Gry Haugsbakken (Ap) til seremonien.

– Dessverre ble det slik at etter regjeringsskiftet må vi få på plass endringer i statsbudsjettet, med korte frister og mye som skal på plass. Dessuten skal vi i Stortinget der tiltredelsesdebatten krever at vi som sitter i regjering, er til stede. Det betyr dessverre at planene som var lagt for en god stund siden, må endres, og at jeg ikke får vært til stede. Det er jeg selvfølgelig skuffet over, sier Trettebergstuen til NTB.

– Burde ha funnet tid

Almeland har forståelse for at man må være til stede i Stortinget.

– Men det er altså et stort antall statsråder i den nye regjeringen, og det er ikke sånn at alle må være til stede samtidig i en trontaledebatt. Dette mener jeg regjeringen burde ha funnet tid til, sier han.

Venstre-politikeren er sikker på at partikollega Abid Raja ville ha prioritert å være til stede dersom han fortsatt var kulturminister.

– Dette sto høyt på hans liste og var slik jeg forstår det planlagt i flere måneder, sier han.

Skuffende

En annen som reagerer, er leder i Høyres samepolitiske utvalg, Ellen Inga O Hætta.

– Jeg synes det er skuffende. Med all respekt for statssekretærer, så gir ikke det samme tyngde, sier hun til NTB.

På vegne av Same-Høyre og også den samiske befolkningen mener hun det er beklagelig.

– Jeg har forståelse for at det er vanskelig å gå inn i avtaler som er gjort av den forrige regjeringen, men når det er sagt, så prioriterer selv kongen dette. Jeg håper ikke dette er trenden fra den nye regjeringen, at de ikke prioriterer samiske saker. Det ville være synd, sier Hætta.

Hun er overrasket over avgjørelsen.

– Jeg trodde faktisk at man klarte å prioritere det. Jeg har selv vært i et regjeringsapparat og tenker at det er lite strategisk å ikke være på den samepolitiske arena, først som sist, sier Hætta.

Historisk dokument

Lappekodisillen sikrer blant annet samenes rett til å flytte reinsdyr over landegrensene. Selv om dokumentet er fra 1751, er det fortsatt virksomt.

Det er avtroppende sametingspresident Aili Keskitalo som skal ta imot dokumentet under seremonien i Kautokeino.

– Den forrige ministeren var interessert i å bidra, men den nye ministeren har tydeligvis ikke anledning eller kan ikke prioritere det. Men på en sånn dag kommer vi alle i skyggen av kongen uansett, sier hun til NTB.

– Hva tenker du om det?

– Nei, vi hadde jo håpet å få hilse på den nye kulturministeren, men jeg regner med at hun finner en annen anledning så snart som mulig til å besøke samiske kulturinstitusjoner, sier Keskitalo.