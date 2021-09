Borten Moe ønsker seg mindretallsregjering uten SV

Ola Borten Moe uttaler at han ikke har endret synspunkt på hvilke partier som bør sitte i regjering. Foto: Heiko Junge / NTB

NTB

Sp-nestleder Ola Borten Moe er tydelig på at planen for Senterpartiet er mindretallsregjering med Sp og Ap.

Til Adresseavisen sier Borten Moe at planen fortsatt er en Ap-Sp-basert regjering, men en slik regjering har ikke flertall i Stortinget.

– Så da er det mindretallsregjering du ønsker, spør Adressas journalist.

– Ja, vi fikk jo ikke flertall, sier Borten Moe, som utdyper:

– Det er ei mindretallsregjering vi har. Og det har vært en helt vanlig styringsform i Norge. Så det i seg selv er ikke spesielt oppsiktsvekkende.

Dermed mener Borten Moe at de må samarbeide med partier utenfor en regjeringskonstellasjon for å få flertall for statsbudsjetter.

– Det har vi også sagt, at det er naturlig at vi gjør opp statsbudsjettene med de partiene som ikke har vært i regjering til nå, sier Moe, og presiserer at det gjelder rødgrønn side.