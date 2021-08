Miljøpartiene skyter ned Aps klimaplan

NTB

SV, Venstre og MDG mener Ap-nestleder Hadia Tajik kommer med tomme klimaløfter så lenge partiet hennes ikke vil avslutte oljeletingen.

– Aps klimapolitikk og oljepolitikk frontkolliderer. Den går ikke opp, sier SVs stortingsrepresentant Lars Haltbrekken.

Han reagerer på at Ap-nestleder Hadia Tajik i et intervju med NTB sier at Norge bør gå i front for 1,5 grader som globalt klimamål, samtidig som hun ikke vil gå med på kravet som SV, MDG, Venstre og Rødt alle går til valg på – nemlig full stans i oljeletingen.

SV: Tomme ord

Haltbrekken anklager Ap-nestlederen for å komme med tomme ord. Han mener stans i oljeletingen er en forutsetning for å nå et globalt klimamål om 1,5 grader og viser til den dystre klimarapporten fra FNs klimapanel (IPCC).

– Ap må begynne å lytte til vitenskapen som sier noe om hva som skal til for å nå klimamålene. Hvis ikke frykter jeg at dette blir nok et vakkert mål som brytes om noen år, sier Haltbrekken.

Også klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) mener Ap mangler troverdighet i klimaspørsmålet når partiet ikke går inn for full oljestans.

– De snakker om å skjerpe klimapolitikken, men foreslår ikke et eneste tiltak som ikke allerede ligger inne i dagens klimapolitikk, sier Rotevatn.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) tror Aps forslag til CO2-avgift vil øke snarere enn å kutte klimagassutslippene.

Venstre: Utslippene vil øke

Klimaministeren trekker fram Aps forslag til CO2-avgift, som han mener vil øke heller enn kutte klimagassutslipp.

I likhet med regjeringen har Ap sagt at CO2-avgiften skal tredobles fram mot 2030. Men partiet går også inn for en delvis skjerming av bilister slik at avgiftsøkningen bare får halv effekt for pumpeprisen.

– Det vil føre til mye høyere utslipp, særlig for tungtransporten, sier Rotevatn.

Selv har regjeringen lovet at økte klimaavgifter skal kompenseres av en tilsvarende skatte- eller avgiftslettelse.

Det skal skje på en måte som ikke svekker miljøeffekten av CO2-avgiften, ifølge Rotevatn.

– For eksempel ved økt pendlerfradrag. Da kommer en best ut om en kjører elbil. Ap sin løsning, derimot, vil gjøre fossilt drivstoff billigere, sier han.

MDG: Lurer velgerne

MDG-nestleder Arild Hermstad beskylder på sin side Ap for å lure velgerne.

– Aps løfte om å sikte på 1,5-gradersmålet er helt urealistisk og kun et forsøk på å lure velgerne, sier han og fortsetter:

– Når de vil utvikle oljeindustrien i stedet for å avvikle den, og lover å unnta kommuner uten elbillading fra økte bensinavgifter, så er det åpenbart at de ikke forstår hvor kraftig lut som skal til for at verden klarer å holde seg innenfor målet om 1,5 graders oppvarming, sier Hermstad.