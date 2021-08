Flertallet glipper for de rødgrønne i ny måling

Ifølge målingen som Respons har gjort for VG og Bergens Tidende , får regjeringsalternativet Ap, Sp og SV, til sammen 82 mandater – tre mandater unna et flertall. Dermed vil de trenge de støtte fra Rødt eller MDG.

I målingen får Ap 26,6 prosent. Det er en framgang på 1,7 prosentpoeng fra forrige måling, men fortsatt litt under 2017-valget, der Ap endte på 27,4 prosent.

– Vi styrker posisjonen vår. Det er inspirerende, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til NTB.

Bekrefter Sps fall

Senterpartiet får en oppslutning på 11,9 prosent, en framgang på 0,6 prosentpoeng fra VG/BTs måling for en uke siden. Men målingen tyder samtidig på at Sp har stabilisert seg på et nivå langt under det de ble målt til for bare noen måneder siden.

I mai var Ap og Sp nærmest jevnstore. Nå skiller det nesten 15 prosentpoeng mellom de to partiene.

I en måling for TV 2 onsdag ble Sp målt til 11,2 prosent.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum holder likevel motet oppe.

– Senterpartiet er utfordreren i dette valget. Vi vet at vi har et større potensial enn det denne målingen sier, fastslår han fra en stand i Namsos.

En lokal partimåling i VG onsdag viser at Sp har falt kraftig i Nord-Trøndelag.

Jobber for flertall

SV faller på sin side med 2,8 prosentpoeng fra forrige måling til 6,7 prosent og «mister» fem mandater.

Dermed er målingen den tredje på en ukes tid der Støres drømmeregjering ikke har flertall. I to andre målinger får de et svært knapt flertall med 86 mandater.

På Poll of polls' gjennomsnittsmåling for august har imidlertid den rødgrønne trioen fortsatt flertall med 88 mandater. På snittmålingen får Ap 24 prosent (45 mandater), Sp 14,5 prosent (28 mandater) og SV 8,7 prosent (15 mandater).

Støre ville torsdag ikke svare på hvordan han vil manøvrere i Stortinget dersom flertallet for en trepartiregjering skulle ryke.

– Det er klokt å arbeide for det vi mener er det beste resultatet, en Ap-ledet regjering med SV og Senterpartiet. Det er det vi jobber for de 18 dagene som er igjen av valgkampen, sier Støre.

(Saken fortsetter under bildet)

MDG-leder Une Bastholm og 1.-kandidat til stortingslista for Oslo, Lan Marie Berg, jubler over ny frammarsj på meningsmålingene. Foto: Gorm Kallestad / NTB

MDG jubler

Både Rødt og MDG fortsetter frammarsjen til henholdsvis 5,3 og 6,7 prosent.

– Vi er veldig glade for slike målinger. Dette er et klimavalg, slår MDGs Lan Marie Berg fast overfor NTB.

– Hvordan har dere tenkt å bruke makten posisjonen på vippen gir dere?

– Det viktigste er at vi ikke kan støtte en regjering som åpner for mer leting etter olje og gass, sier Berg, som avviser å støtte et rødgrønt budsjett som ikke går inn for dette.

– Vi kan ikke være med på å grønnvaske en regjering, sier hun.

Ingen under sperregrensa

Samtidig klatrer både Venstre og KrF over sperregrensen i målingen og får henholdsvis 4,5 og 4,4 prosent. Ingen av de etablerte partiene havner under sperregrensen i målingen.

Frp faller på sin side med 2,2 prosentpoeng til 9,4 prosent sammenlignet med forrige måling. Sammenlignet med 2017-valget er fallet på hele 5,8 prosentpoeng.

Høyre går på sin side fram 0,8 prosentpoeng til 21,1 prosent sammenlignet med forrige måling, men faller 3,9 prosentpoeng fra forrige stortingsvalg.

1.001 personer har deltatt i målingen. Feilmarginen er på mellom 1,3 og 2,7 prosentpoeng.