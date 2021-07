Trump roste Hitler: – Han gjorde mye bra

Ny bok:

Tidligere president Donald Trump skal ha kommet med sjokkerende utsagn om Adolf Hitler, ifølge ny bok.

– Vel, Hitler gjorde mye bra, skal daværende president Donald Trump ha sagt til stabssjefen John Kelly, ifølge CNN.

Dette ble sagt under et besøk i Europa i 2018, i forbindelse med 100-årsmarkeringen av slutten på første verdenskrig, skriver Wall Street Journal-journalisten Michael Bender i et utdrag fra en kommende bok.

Sjokkert over Hitler-utsagn

Gjennom en historiefortelling Kelly hadde om første og andre verdenskrig, skal han ha påminnet Trump om hvilke land som var allierte og hvilke som var motstandere. Etter hvert skal Trump ha kommet med flere utsagn om Adolf Hitler som sjokkerte Kelly, ifølge Bender.

I den nye boken til Bender «Frankly, We Did Win This Election» som utgis neste uke, skriver han at Trump var uforstyrret og fortsatte å forsvare den tyske diktatoren. Han hevdet at Tyskland hadde økonomisk fremgang under Hitlers ledelse.

– Fullstendig usant

Trump avviser det påståtte innholdet i boken.

– Dette er fullstendig usant. President Trump sa aldri dette. Det er oppdiktede nyheter, sannsynligvis av en general som var inkompetent og fikk sparken, sa Liz Harrington, sjefstalskvinne for Trump, til CNN onsdag.

Ifølge Bender var Kelly sjokkert over Trumps kommentar.

Selv om Trump alene var ansvarlig for å gjenoppbygge økonomien, var det aldri forsvarlig å si noe som støttet Hitler, hadde Kelly sagt til Trump etter uttalelsene hans.

Kritikk for nazihilsen

De ferskeste påstandene fra boka er det siste eksemplet på at Trump roser eller uttrykker sin støtte til autoritære ledere.

På kampanjesporet i 2016 avviste derimot Trump sammenligninger med Hitler da han møtte kritikk for å ha bedt velgerne om å løfte høyre hånd og lovet å støtte ham, som i praksis har blitt sammenlignet med «heil»-hilsningen fra Nazi-Tyskland.