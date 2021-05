Høyre vil innføre frivillig 11. skoleår

Stortingsrepresentant Mathilde Tybring-Gjedde er glad for at Høyres landsmøte støttet et frivillig 11. skoleår.

NTB

Høyres landsmøte vil innføre mulighet for et frivillig 11. skoleår etter 10. klasse.

Det 11. skoleåret skal ifølge landsmøtevedtaket innføres etter modell fra Oslo og Drammen.

Stortingsrepresentant Mathilde Tybring-Gjedde er glad for vedtaket.

– Elever er ulike, og noen 15-åringer er ikke helt klare for å begynne rett på videregående. Et frivillig 11. skoleår med et annerledes pedagogisk opplegg kan gi mange den motivasjonen og kunnskapen de trenger for å starte og fullføre videregående skole, sier hun.

Forslaget har splittet Høyre, og redaksjonskomiteen anbefalte landsmøtet å avvise forslaget. Men landsmøtet ville det annerledes, og et overveldende flertall på 271 delegater stemte for, mens 63 stemte mot.

Forslaget ble fremmet av Trøndelag Høyre og Oslo Høyre.