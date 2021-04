Arbeiderpartiets abortkompromiss bekymrer Senterpartiet

Senterpartiets Kjersti Toppe er svært kritisk til at Ap vil avvikle abortnemndene. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

NTB

Det kan gå mot et vedtak på Aps landsmøte om å avvikle abortnemndene og gi kvinnen siste ord i abortsaker fram til uke 18. Senterpartiet er kritisk.

– Det å skrote nemndordningen er en veldig stor endring av dagens abortlov. I praksis betyr det jo selvbestemt abort fram til uke 18, sier Sps helsepolitiske talsperson Kjersti Toppe til NTB.

Hun mener nemndene fungerer som en sikkerhetsventil i abortloven.

– De er med på å sikre hovedpoenget i abortloven, nemlig større regulering jo lenger ut i svangerskapet man er, for å sikre større vern av barnet. Vi kan godt være med på å styrke nemndene, men å skrote dem er jeg imot, sier hun.

Het potet

Saken kan bli en het potet dersom de rødgrønne vinner valget til høsten. Til Aftenposten fredag sa Toppe at Senterpartiet ikke vil gå inn i en regjering som avvikler abortnemndene.

Overfor NTB moderer hun seg imidlertid noe.

– Det må bli en diskusjon vi må ta når den tid kommer. Vi kommer selvsagt til å kjempe for vår politikk. Særlig i slike verdisaker som denne.

Også Sp har en dissens om abort i sitt programutkast, der et mindretall vil erstatte nemndene med rådgivende team og ha selvbestemt abort inntil 18. uke.

Vedtak lørdag

Arbeiderpartiet vedtar lørdag sitt nye partiprogram.

I utgangspunktet var det uenighet i Ap om abortnemndene skulle avvikles eller ei.

Men redaksjonskomiteen kom fredag fram til et kompromiss der det heter at «Arbeiderpartiet vil avvikle nemndsystemet i abortloven mellom uke 12 og 18 og utrede et alternativ med trygg oppfølging og medisinsk veiledning mellom uke 12 og 18. Kvinnens selvbestemmelse skal sikres.»