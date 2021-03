Frosta-ordfører sa nei til å til å støtte Moldes korona-utspill

NTB

Frosta-ordfører Frode Revhaug sa nei da han ble kontaktet av statssekretær Peder W. Egseth for å høre om han ville støtte Molde-ordførerens kritikk av Oslo.

– Det sa jeg umiddelbart nei til. Det er helt uaktuelt for meg å støtte et slikt utspill. Jeg vil ikke kritisere politikere eller andre som står midt i bekjempelsen av pandemien, sier Revhaug til VG.

Tirsdag kveld hasteinnkalte statsminister Erna Solberg (H) til pressekonferanse for å orientere om situasjonen etter at det mandag ble kjent at Solbergs egen statssekretær hjalp Molde-ordfører Torgeir Dahl (H) i forbindelse med et VG-intervju, der Dahl rettet krass kritikk mot byrådet i Oslo for håndteringen av coronapandemien.

Til Adresseavisen sier Revhaug at han selv har stått i en meget krevende situasjon.

– Frosta var en av de første som ble rammet tidlig og hardt. Jeg vet hvor viktig det er å ha all fokus og innsats på situasjonen. Dette er krevende, sier Revhaug.

– Jeg syns det var et helt unødvendig utspill, sier Revhaug til NRK.