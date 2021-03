Erna Solberg irettesetter egen statssekretær og beklager overfor Raymond Johansen

Bakgrunnen for beklagelsen er avsløringene om at Solbergs egen statssekretær Peder W. Egseth (H) hjalp Molde-ordfører Torgeir Dahl (H) komme i kontakt med VG før et intervju der Dahl rettet krass kritikk mot byrådet i Oslo for håndteringen av koronapandemien.

– Jeg beklager at SMK har vært involvert i et utspill som strider mot regjeringens arbeid. Jeg har derfor i kveld ringt Raymond Johansen og beklaget SMKs involvering, sier Solberg.

Samtidig kom hun med en kraftig offentlig irettesettelse av Egseth.

– Det å bidra til utspill som skaper konflikt mellom ulike kommuners håndtering, er ikke en oppgave for Statsministerens kontor, sa hun.

– Offentlig skrape

Solberg presiserte at det er naturlig for Egseth å ha kontakt med lokalpolitikere, men at han ikke burde formidlet kontakt mellom lokalpolitikere og mediene i denne saken.

– Dette burde han ikke gjort. Det har jeg vært tydelig på overfor ham i dag. Slike utspill er i strid med den tilnærmingen som hele regjeringen har hatt gjennom pandemien, sa Solberg.

– Vi har lagt vekt på at vi står i dette sammen og skal komme ut av pandemien sammen.

Solberg sier at Molde-skandalen blir en offentlig skrape for statssekretær Peder Egseth.

– Den konsekvensen er at han får en offentlig skrape som dette selvfølgelig blir. Men utover det mener jeg at Peder er dyktig og flink, og alle kan gjøre feil, svarte statsministeren på spørsmål fra Dagbladet på tirsdagens pressekonferanse.

Politisk sprengstoff

Mandag avslørte NRK at Molde-ordfører Torgeir Dahl (H) fikk hjelp av statssekretær Peder W. Egseth (H) ved Statsministerens kontor til å komme i kontakt med VG i forbindelse med sin kritikk av håndteringen av coronapandemien i Oslo.

Saken har blitt politisk sprengstoff, og kritikken har haglet både mot statsminister Erna Solberg og Høyre. Solberg har avvist at hun kjente til saken før hun leste den i avisen søndag.

Klokka 20 tirsdag holdt hun en hasteinnkalt pressekonferanse om saken på Statsministerens kontor.

Fire telefonsamtaler

Molde-ordfører Torgeir Dahl (H) nektet først for at han hadde vært i kontakt med folk i regjeringsapparatet i forkant av intervjuet med VG.

Men tirsdag la ordføreren selv fram en redegjørelse der det kom fram at han hadde hatt fire telefonsamtaler på til sammen 28 minutter med Egseth lørdag og søndag.

Egseth er statssekretær ved Statsministerens kontor og betraktes som en av de viktigste «spinndoktorene» til Solberg.

Den første kontakten skjedde lørdag, bare timer før ordførerens intervju med VG. Det var da Dahl som kontaktet Egseth.

– Samtalen varte i 4 minutter, og jeg ba om hjelp til å komme i kontakt med noen fra riksmediene, skriver Dahl i redegjørelsen.

Egseth har ikke besvart NTBs henvendelser om saken.

Kraftige reaksjoner

Det var NRK som var først ute med opplysningen om at Dahl hadde fått hjelp av Egseth til å komme i kontakt med VG.

Molde-ordføreren har gjennom helgen høstet storm for utspillet, der han retter krass kritikk mot byrådet i Oslo for coronahåndteringen.

– Jeg er lite imponert over hva Oslo har fått til. I det ene øyeblikket skriker de etter flere forskrifter fra regjeringen og i det andre etter mer frihet. Det er dårlig lederskap, etter min mening, sa Dahl i det opprinnelige intervjuet.

Ordføreren spurte han også om det er byrådet i Oslo som «ikke klarer å gjøre jobben sin skikkelig, eller om innbyggerne ikke klarer å følge reglene».

Villedet om kontakt

I et intervju senere søndag fikk Dahl direkte spørsmål fra NTB om hvorvidt han hadde kommunisert med noen i regjeringsapparatet om utspillet i VG før han kom med det. Det benektet han.

– Nei, det har jeg ikke gjort, sa Dahl til NTB.

Intervjuet med NTB fant sted søndag klokka 15.54. På det tidspunktet hadde Dahl, ifølge redegjørelsen han selv la fram tirsdag, snakket med Egseth på telefon tre ganger. I tillegg hadde han snakket med statssekretær Saliba Andreas Korkunc (H) i Helse- og omsorgsdepartementet én gang bare tre timer tidligere.

Dahl sier tirsdag at poenget hans er at utspillet i VG var hans eget initiativ, og ikke et initiativ fra Statsministerens kontor.

Benekter kjennskap til saken

Kritikken mot utspillet vokste kraftig igjennom dagen søndag, og mandag la Solberg ut et innlegg på Facebook der hun distanserte seg fra Dahl:

– Jeg mener utspill som setter by og land opp mot hverandre, er unødvendige bidrag i coronadebatten. Derfor mener jeg utspillet fra Moldes ordfører Torgeir Dahl blir et unødvendig sidespor, skrev hun.

Da det bare timer senere ble kjent at Solbergs egen statssekretær hadde hjulpet Dahl komme i kontakt med VG, nektet statsministeren kjennskap til saken.

– Jeg kjente ikke til saken før jeg leste den i VG søndag, sier Solberg i et skriftlig svar formidlet av statssekretær Rune Alstadsæter (H).

Samtidig gjentar hun at hun mener saken er et uheldig sidespor.

– Dette har jeg vært tydelig på internt – også direkte til min statssekretær, sier hun.