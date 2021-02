Frp sjokkert av klimautspill fra Ap: – Helt hårreisende

NTB

Fremskrittspartiets Jon Georg Dale mener Arbeiderpartiet med sine nye klimatoner setter norske bedrifter i fare.

– Norske bedrifter kan risikere å gå konk på den veien som Arbeiderpartiet legger ut på, sier Dale til NTB.

Han mener det er ren overbudspolitikk Ap nå driver med.

– Det setter norske arbeidsplasser på spill. Og at Arbeiderpartiet velger å gjøre det i den situasjonen som norske industriarbeidere i dag befinner seg i, med voksende arbeidsløshet og ekstremt krevende tider for mange bedrifter, er helt hårreisende.

Kvotekjøp

Det Frp-politikeren reagerer på, er Arbeiderpartiets kategoriske nei til at Norge skal kunne bruke kvotekjøp til å slippe utslippskutt hjemme.

Overfor NTB tirsdag uttalte Aps energi- og miljøpolitiske talsperson Espen Barth Eide at partiet går inn for et kutt i de totale norske utslippene av klimagasser på 55 prosent fra 1990-nivå innen 2030 – og at hele dette kuttet skal tas innenlands.

– Det skal oppfylles i Norge. Det skal ikke være igjennom fleksibilitetsmekanismer eller kvotekjøp i utlandet, sa Eide.

Et sjumilssteg vekk fra fornuften, mener Dale.

Det som vil skje, mener han, er at klimakvotene som Norge ikke får bruk for på grunn av store utslippskutt, vil bli kjøpt opp av bedrifter i andre land i EUs kvotemarked. Da kan de andre landene øke sine utslipp og holde prisene nede, mens industriarbeidsplasser i Norge går tapt.

– Min hovedbekymring med det Arbeiderpartiet foreslår, er at norske bedrifter går over ende med et høyt kostnadsnivå som de ikke kan komme seg ut av, sier Dale.

– Det er det diametralt motsatte av det Arbeiderpartiet har ment i 20 år.

Frp-nei til tredoblet CO2-avgift

I intervjuet med NTB gjør Eide det også klart at Ap støtter forslaget i regjeringens nye klimamelding om å øke CO2-avgiften fra rundt 590 kroner i dag til 2.000 kroner i 2030.

Frp, derimot, sier nei til avgiftsøkningen.

– Det er uaktuelt, sier Dale.

– Det blir et særnorsk høyt avgiftsnivå på norsk industri som øvrig europeisk industri ikke vil få. Det betyr at vi ikke bare taper i konkurransen mot India, Kina og andre store land som ikke har en konkret utslippsforpliktelse for 2030. Vi taper også kampen internt mot våre nærmeste handelspartnere i EU, advarer han.

Frp skal nå i forhandlinger med regjeringspartiene om klimaplanen. Men sjansen er stor for at det raskt blir samtaler med partiene på venstresiden om et bredere forlik i Stortinget.

Etterlyser konkrete forslag

Aps klimautspill får også kritikk fra Natur og Ungdom, som savner konkrete forslag fra partiet til hvordan kuttene skal skje.

Spesielt når det gjelder kutt i kvotepliktig sektor og oljebransjen, mangler partiet troverdighet, mener Natur og Ungdoms leder Therese Hugstmye Woie.

– Vi heier absolutt på at Ap skal få med Stortinget på å øke ambisjonene i klimaplanen, men de må ha mer enn et mål og CO2-avgift å vise til, sier Woie.

– Vårt tips til Ap er at så store kutt vil kreve stans i nye oljefelt i Barentshavet, et investeringsnøytralt petroleumsskattesystem og en omstillingsavgift for olje- og gassproduksjon, sier hun.