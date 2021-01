Regjeringen ber nordmenn om å vente med å ha gjester i 14 dager

– Jeg ber nå om at alle blir med på et krafttak for å unngå en ny smittebølge, sier statsminister Erna Solberg. Foto: Fredrik Hagen / NTB

NTB

Regjeringen ber alle i Norge om å vente med å ha besøk de neste 14 dagene. Samtidig settes en grense på fem personer i private sammenkomster utenfor eget hjem.

Aleneboende kan ha besøk av og gå på besøk til maksimalt to faste venner, opplyser regjeringen i en pressemelding.

Det er også unntak for nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.

Når det kommer til private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale, understreker regjeringen at dersom man er flere enn fem i samme husstand, kan alle i husstanden møtes.

På regjeringens pressekonferanse søndag sa statsminister Erna Solberg (H) at det fremdeles vil være lov å møtes utendørs for å for eksempel gå en tur.

– Det er mye mindre smitte ute, men du må holde avstand. Jeg ser at folk kanskje av og til tror at dersom du er ute, gjelder ikke meteren, men det gjør den, sa hun.

Sosial nedstengning i Norge etter julehøytiden



Det fryktes at det har vært mye smitte i Norge gjennom julen. Nå innføres en sosial nedstengning for å forsøke å hindre at epidemien kommer ut av kontroll.

– Vi har ennå ikke sett den fulle effekten av julen og nyttårsfeiringen, hvor mange har vært samlet, sa statsminister Erna Solberg (H) på en pressekonferanse søndag kveld.

– Færre har testet seg i høytiden, men en høyere andel av dem som har testet seg, er smittet, sa hun.

Vaksineringen her til lands har startet, men nå frykter regjeringen og helsemyndighetene at coronaepidemien kommer ut av kontroll i starten året. Nå innføres det derfor en sosial nyttårspause for å unngå en ny smittebølge.

– Hvis alle følger disse reglene, så vil vi sammen kunne begrense smitten, sa Solberg.

Økende smitte rundt om i Norge

Bakteppet for disse inngripende tiltakene er bekymring for at Norge nå står ved et farlig knekkpunkt i smitten.

Ifølge FHI er R-tallet, altså reproduksjonstallet, nå beregnet til 1,3. Det betyr at hver person som blir smittet av covid-19, i snitt smitter 1,3 personer videre.

Flere steder i Norge har smitten økt den siste tiden, selv om den fulle effekten fra julehøytiden altså ikke ennå har kommet til syne.

I Hitra har smittesituasjonen til tider vært ute av kontroll de siste ukene. Nå har kommunen bedt FHI om å få tildelt flere vaksiner enn planlagt som følge av det pågående koronautbruddet. I Trondheim og Stavanger har smitten også steget den siste tiden. I Oslo har også smittetallene vært høye de siste ukene.

I helgen ba regjeringen studentene om å vente med å reise tilbake fra julefeiring. Det blir ikke fysisk undervisning på studiestedene før 18. januar, i et forsøk på å dempe smittetrykket.

– Krafttak for å unngå en ny smittebølge

Statsminister Erna Solberg (H) ber folk unngå private besøk i to uker. Skjenking av alkohol blir forbudt.

– Jeg ber nå om at alle blir med på et krafttak for å unngå en ny smittebølge, sier Solberg i en pressemelding.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) kaller det en «sosial nyttårspause».

Regjeringen anbefaler nå alle nordmenn om å unngå å ha gjester i hjemmet og vente 14 dager med private besøk.

I tillegg innføres et forbud mot private sammenkomster på mer enn fem personer utenfor eget hjem.

Det innføres også et nasjonalt forbud mot skjenking av alkohol på serveringssteder og arrangementer.

Alle kjøpesentre og butikker bør innføre antallsbegrensninger og ha adgangskontroll

Alle kjøpesentre og butikker bør innføre antallsbegrensninger, anbefaler regjeringen.

Det kommer fram i en pressemelding fra regjeringen.

Der står det at de anbefaler at alle kjøpesentre og butikker bør innføre antallsbegrensninger slik at det er mulig å holde avstand, samt ha adgangskontroll.

Regjeringen vil i løpet av de nærmeste dagene vurdere om det skal forskriftsfestes antallsbegrensninger og adgangskontroll.

Alle landets videregående skoler og ungdomsskoler går over til rødt nivå



Regjeringen ber landets ungdomsskoler og videregående skoler følge rødt tiltaksnivå i smittevernveilederen de neste to ukene.

– Bruk av rødt nivå i skolene i områder med høyt smittenivå har vist seg å fungere godt for å begrense smitte, og smittetallene gikk kraftig ned for 13- til 19-åringer i ukene etter at rødt nivå ble innført i deler av landet, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) i en pressemelding.

Regjeringen ber også kommuner med høyt smittepress vurdere om de skal gå over til rødt nivå også i barnehager og barneskoler.

Tiltaket gjelder i første omgang til 18. januar.

Regjeringen anbefaler å utsette en rekke organiserte innendørsarrangementer



Regjeringen vil blant annet at alle organiserte fritidsaktiviteter og idrettsaktiviteter innendørs skal utsettes helt til 18. januar

Det kommer fram i en pressemelding fra regjeringen.

Alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer oglivssynssamlinger innendørs, anbefales utsatt til etter 18. januar. Dette gjelder også alle aktiviteter innendørs som samler barn og unge på tvers av klasser/ kohorter.

Ropstad: – Er du usikker på om du bør teste deg, så gå og test deg



Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) ber alle som har milde symptomer om å teste seg.

– Du kan utgjøre en forskjell. Vi er helt avhengig av at hver enkelt følger alle rådene og reglene, for det er bare slik vi kan få kontroll på smitten, sa Ropstad på regjeringens pressekonferanse søndag kveld.

Han la vekt på viktigheten av å teste seg, selv om de bare har milde symptomer.

– Flere kommuner melder nå at folk har symptomer i flere dager før de tester seg. Mange tenker at det bare er en helt vanlig forkjølelse.

– Det er slik at coronaviruset ser svært forskjellig ut hos ulike mennesker. Det er derfor veldig viktig at du tester deg, selv om du bare har veldig milde symptomer. Ellers risikerer du å spre smitten videre til folk som kan bli svært syke, sa Ropstad.