Hvordan ta bra bilder av nordlyset med mobilen

Spektakulært nordlys over Tromsø i 2022.

Mye handler om flaks og tålmodighet, men har du først fått snurten av nordlyset kan også du ta iøynefallende bilder av fenomenet med ditt eget mobilkamera.

Vi er godt inne i nordlyssesongen, og til og med Sør-Norge har vært velsignet med det vakre værfenomenet denne sesongen.

Er du så heldig å ha opplevd det, har du kanskje også irritert deg over hvor vanskelig det er å fange det nydelige grønne, rosa og lilla lyset på film eller bilder. Selv om de nyeste mobilene for tiden er av veldig god kvalitet.

Med noen enkle tips kan også du ta fantastiske nordlysbilder, sier mobilfotograf Hanne C. Jonassen til ABC Nyheter.

«8 tips til hvordan ta bra nordlysbilder med mobilen» Planlegg: Sjekk værmeldingene i tillegg til nordlysvarsler. Unngå lysforurensing. Kom deg opp i høyden eller i alle fall ut av bykjernen. Se etter lyset mot nord. Ha nok batteri på mobilen! Hold telefonen i ro. Bruk det du har rundt deg til å stabilisere. Tenk komposisjon. Ha gjerne noe i forgrunnen av bildet. Aldri bruk blits! Bruk nattmodus og skru ned eksponeringen. Men ta bilde uten å stille på noe først! Unngå fristelsen til å redigere bildet for mye. Hold deg til litt kontrast og farge.

Flaks, tålmodighet og en dose planlegging

Jonassen vant i 2015 NRKs realityserie «Mobilfotografene», og jobber nå med å holde mobilfotokurs for bedrifter og private.

Hun understreker at man må ha en god dose tålmodighet og litt flaks om man skal kapre bilder av nordlyset.

– Selv om det varsles at nordlyset kommer, er det noen ganger svakt og i korte intervaller, i alle fall i sørlige deler av Norge. Du må ha en god dose tålmodighet og litt flaks – plutselig er det der.

Dette bildet har Jonassen selv nylig tatt av nordlyset med sin mobil. Les mer Lukk

Hanne C. Jonassen anbefaler derfor at du i tillegg til å følge nordlysvarsler, på apper som Aurora Forecast 3D, Space Weather Live og Aurora Alert, også følger nøye med på værapper som Yr og Storm.

Skal du ha de beste forutsetningene for gode nordlysbilder anbefaler mobilfotografen at du kommer deg bort fra bykjernen, gjerne opp i høyden, og ser mot nord. Såkalt lysforurensing som gatelys og skilt ødelegger for bildet.

Viktigst: Slå av blits og hold telefonen i ro

Det er også viktig at mobilen har nok batteri, påpeker Jonassen.

– Når det er kaldt brukes batteriet på mobilen opp raskere, så ta gjerne med en powerbank hvis du er ute på jakt etter nordlyset.

Mobilfotografens viktigste råd er å slå av blitsen og holde telefonen i ro.

– Len deg til et tre eller en vegg, tipser hun.

– Eller støtt telefonen opp mot en stein, et gelender eller lignende. Har du stativ med er det selvfølgelig best, men ikke nødvendig så lenge du klarer å holde mobilen i ro.

Det er også viktig å tenke på komposisjon av bildet, sier mobilfotografen.

– Himmelen er ofte helt nydelig, men ta gjerne med noe i forgrunnen av bildet. Enten folk som beundrer synet eller silhuetter av skog. Vær kreativ.

Nattmodus og eksponering

Kameraene på dagens mobiltelefoner har blitt veldig avanserte, og man kan egentlig ganske enkelt stille inn innstillinger som øker kvaliteten på bildene dine.

– Men ta først noen bilder uten å stille på noe, anbefaler Jonassen.

Deretter er det to enkle grep du kan gjøre. Den ene er å sette på nattmodus, dette utvider lukkeritden på linsen og slipper inn mer lys

Det andre er å senke eksponeringen. Dette gjør du enkelt ved å trykke på mobilskjermen når kameraet er åpent. Da dukker det opp et ikon hvor du enten stryker opp og ned eller til side til side etter hvilken telefon du har, for å bestemme hvor lyst eller mørkt bildet skal bli.

– Jeg anbefaler å dra ned eksponeringen. Det er enklere å gjøre mørke bilder lysere enn omvendt, sier Jonassen.

Hvis du trykker på skjermen på en iPhone når kameraet er oppe vil du få opp firkanten du ser på bildet til venstre. Da kan du dra fingeren opp eller ned for å stille inn eksponeringen. Ved å trykke ned fingeren på skjermen et par sekunder, låser du innstillingene. Går du ut av kameraappen må du gjøre dette på nytt. Les mer Lukk

Hvis du trykker på skjermen på en Samsung-telefon når kameraet er oppe vil du få opp rundingen du ser på bildet til venstre. Da kan du dra fingeren til venstre eller høyre for å stille inn eksponeringen. Ved å trykke ned fingeren på skjermen et par sekunder, låser du innstillingene. Går du ut av kameraappen må du gjøre dette på nytt. Les mer Lukk

Er du litt viderekommen med kamera anbefaler Jonassen også å teste ut timelapse-funksjonen.

– Da må du ha et lite stativ, men da kan du få fanget bevegelsen i nordlyset. Det fungerer også veldig fint på sol- opp- og nedganger.

Har man tatt bilder kan man plutselig falle for fristelsen til å redigere mye.

Dette fraråder Jonassen.

– Hvis man har fulgt rådene, skal man slippe å redigere så mye. Man kan endre litt kontrast og farge, men ikke overdriv!