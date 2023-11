Når vinteren griper tak i den nordlige halvkule, og nattens mørke senker seg over Norge, trer et av naturens mest spektakulære fenomener frem som et eventyr.

Nordlyset, med sitt mykt bølgende skjær av grønt, lilla og rosa, har lenge fascinert og trollbundet mennesker.

Lysene ble tidligere forbundet med døde ånder og overtro, men fagsjef for romforskning ved Norsk romsenter, Pål Brekke, har en annen forklaring.

Pål Brekke er solfysiker, ekspert på nordlys og en internasjonalt anerkjent foreleser. Foto: Solarmax.no

– Solen har puls

– Nordlys er egentlig en synlig manifestasjon på at det er en kobling mellom sola og jorden, forteller Brekke.

For de som har lyst til å få med seg denne koblingen venter det gode nyheter. De neste årene vil mulighetene bli flere og mer spektakulære – ikke bare for dem nord i landet.

– Solen har en puls. Rundt hvert ellevte år slår den, og den slår kraftig, forklarer Pål Brekke.

Pulsen kalles solsyklusen hvor periodene med høy aktivitet kalles solmaksimum. Forskning viser at toppen av nordlysaktiviteten kommer noen år etter solmaksimum.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Nordlys Tromsø 20221102. Spektakulært nordlys over Tromsø onsdag kveld. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB

Gode år i vente

– Nå er vi på vei mot et nytt maksimum som kommer til å inntreffe rundt 2025, sier Brekke.

Prognosene for denne syklusen viste først at den kom til å bli svak. Den har imidlertid ikke slått til og nå er det nesten 20 år siden det har vært en tilsvarende sterk solaktivitet.

– Det betyr at vinteren og de kommende 4-5 årene vil være uvanlig gode for å oppleve sterke nordlys som danser over nattehimmelen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Hva er nordlys?

Den første fullstendige nordlysteorien kom faktisk fra en nordmann og mange kjenner sikkert fysikeren, Kristian Birkeland, fra den gamle 200-lappen. I teorien hans knyttet han nordlyset til solens aktivitet.

– Solen sender hele tiden ut ladde partikler, i det vi kaller solvinden. Elektroner og protoner skyves ut fra sola med stor hastighet, og de treffer også jordas magnetfelt, sier Pål Brekke.

Under en solstorm kastes partikler fra solen ut i rommet. Foto: REUTERS/NASA/SDO/Handout

Når det blir variasjoner i solvinden, eller at det kommer solstormer, vil partiklene dytte på vårt magnetfelt og få det til å riste. Det skaper en såkalt geomagnetisk storm.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Da vil noen av solpartiklene klare å trenge inn i jordens magnetfelt, og de vil bli styrt langs magnetfeltlinjene mot polarområdene. Når de treffer jordens atmosfære, kolliderer de med oksygen og nitrogen.

Se video: En visuell guide til nordlyset:

Disse kollisjonene skjer typisk i høyder mellom 80 og 300 kilometer. Det overføres energi til disse atomene og elektroner dyttes ut i baner de egentlig ikke vil være i. Derfor hopper de tilbake i riktige baner og frigir samtidig energi. Denne energien kommer i form av et lysglimt som umiddelbart sendes med en bestemt frekvens eller farge.

– Når milliarder av slike små lysglimt skjer hvert sekund, blir den samlede effekten en spektakulær, glødende atmosfære med grønne, røde, hvite og blå farger, forklarer solfysikeren.

Solpartiklene kolliderer med et atom og elektroner blir dyttet inn i omløpsbaner nærmere kjernen. Elektronene faller fort tilbake og frigir energi i form av lysglimt. Foto: Solarmax.no

Hele Norge

Vanligvis vil nordlyset lyse opp nattehimmelen i nordlysbeltet, som ligger mellom Svalbard og Nord-Norge, men hvis det kommer en ekstra kraftig solstorm kan de fantastiske lysene bukte seg helt ned til Sør-Europa.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Nordlys ved Tromsø. Tromsø 20201026. Nordlys, fotografert fra Sørtinden på Kvaløya, ved Tromsø. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB

Og vil du som bor sør i landet få med deg fenomenet er det fullt mulig de neste dagene.

– Solstormer bruker gjerne et par dager på å nå jorden, for selv om de beveger seg med en hastighet på 3 millioner kilometer i timen, er avstanden 150 millioner kilometer. Derfor kan man varsle 2-3 dager i forkant, sier Brekke.

Tirsdag ble det målt kraftige solstormer og dermed vil nordlyset slå til igjen i dag eller i morgen. Med litt flaks treffer solstormene magnetfeltet i de norske nattetimene, og ikke de amerikanske.

Få varsel

Det finnes flere gode apper på ulike plattformer som kan varsle deg om det er nordlys på vei. Med Aurora Forecast 3D kan du følge med på hvor det vil komme nordlys i en «langtidsnordlysvarsler» på tre dager, men også kortidsvarsler.

Med Space Weather Live kan du også få push-varsler hvis det meldes nordlys nær deg. Aurora Alert skal også være et godt alternativ.

Natt til fredag er det meldt delvis skyet og skyfritt i store deler av Sør-Norge. Hvis du trekker deg ut av bykjerner og andre steder med mye lysforurensing, er sjansene store for å få en spektakulær natt.