Forsvaret får 284 nye lastebiler

Forsvarsmateriell kjøper nye lastebiler for 2 milliarder kroner fra tyske Rheinmetall MAN Military Vehicles (RMMV). Foto: Gorm Kallestad / NTB

NTB

Forsvarsmateriell betaler rundt 2 milliarder kroner for 284 nye lastebiler til Forsvaret. De forventes levert i perioden 2026–2027.

Hoveddelen av bestillingen omfatter TG MIL 8x8 krokløftere. Dette er en lastebil med krokpåbygg som blant annet frakter lasteflak og konteinere. Bestillingen omfatter også et mindre antall krokløftere for det mobile luftvernsystemet Nasams, skriver Forsvarsmateriell i en pressemelding.

Lastebilene er produsert av tyske Rheinmetall MAN Military Vehicles (RMMV).

Med den nye kontrakten er det hittil bestilt over 450 nye lastebiler gjennom rammeavtalen med RMMV. Dette er litt under halvparten av det som trengs for å bytte ut den aldrende Scania lastebilparken Forsvaret har i dag.