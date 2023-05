Voldsomt steinras i Alver – veien sperret

NTB

Et stort steinras har sperret fylkesvei 570 ved Dyrdal i Alver, opplyser Vegtrafikksentralen.

– Det ser ut som et ganske svært ras, med voldsomme steinblokker. Her trengs det store maskiner for å rydde, opplyser trafikkoperatør Eirik Elnes til Bergensavisen.

Det står biler på begge sider av raset, men Vegvesenet har ikke fått melding om skader på mennesker eller kjøretøy.

– Vi er veldig glade for at det ser ut til å ha gått bra, sier Elnes.

Ryddemannskaper er på vei til rasstedet, men ryddingen kan ta tid.

– Dette kan bli en langvarig stengning, sier Elnes.