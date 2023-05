Venstre-topp raser etter Eurovision-finalen: – En skandale

Loreen og Sverige ble utropt til vinner av Eurovision-finalen, til tross for at Finland fikk klart flest stemmer fra folket. Jurystemmene ble avgjørende.

NTB

Sveinung Rotevatn (V) beskriver opprørsstemning i salen under Eurovision-finalen da Sverige vant mot folkets vilje. – Nå må juryordningen legges ned, sier han.

– Stemningen i salen var det jeg kaller en opprørsstemning. Folk var sinte og irritert. Og ga tydelig uttrykk for det, sier Rotevatn til NTB.

Venstre-nestlederen har akkurat kommet tilbake til Norge etter å ha vært i Liverpool på Eurovision-finalen.

I likhet med mange andre, reagerer han sterkt på at Sverige ble utropt til vinner, til tross for at Finland fikk klart flest stemmer fra folket. Jurystemmene ble avgjørende.

– Jeg tror aldri det har skjedd før at en låt har vunnet Eurovision uten at et eneste land mente det var den beste låten, sier Rotevatn.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Venstre-politiker Sveinung Rotevatn (i midten) inne i salen under lørdagens Eurovision-finale. Han er her sammen med Fredrik O. Carstens (t.v.) og Frode Nergaard Fjeldstad. Les mer Lukk

Ropte i protest

Stortingspolitikeren var selv med på å rope «Cha Cha Cha», refrenget på den finske låten, i protest da resultatet ble klart. Disse ropene kunne man tydelig høre på TV-sendingen.

– Jeg var like irritert som alle andre. Jeg mener det som skjedde i går, er en skandale. Nå må det være slutt på den juryordningen, sier Rotevatn.

Vinnerlåten «Tattoo» fra svenske Loreen ble tildelt 243 poeng fra folkestemmene, mens folkefavoritten «Cha Cha Cha» fra finske Käärijä dro inn 376 poeng. På grunn av 340 fagjurystemmer til Sverige mot 150 til Finland, stakk Sverige av med seieren.

– Det var nesten helt stille og lite klapping da Sverige gikk opp for å framføre vinnerlåten. Det var ganske spektakulært å være med på, sier Rotevatn.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Käärijä fra Finland i greenroom etter sin opptreden i lørdagens finale i Eurovision Song Contest i Liverpool. Foto: Heiko Junge / NTB Les mer Lukk

– Har nådd et knekkpunkt

Han sier også at det var tilløp til buing, og at programlederne så ut til å bli ukomfortable av situasjonen.

– De skjønte hva som skjedde. Det tror jeg også vinneren gjorde, sier han.

I etterkant har det kommet fram at ingen land ga Sverige 12 poeng på bakgrunn av sine folkestemmer.

– Sverige kommer med en låt som er spesialtilpasset for å sanke jurystemmer. Jeg tror det var kynismen i det hele som gjorde at folk ble så irritert, sier Rotevatn.

Han tror et knekkpunkt ble nådd for juryordningen lørdag.

– Mange har vært irritert på juryen før, og det har skjedd før at noen har vunnet uten å ha flest stemmer fra folket. Men i går var det så enormt stor forskjell i antall stemmer, sier han.

Håper NRK tar saken videre

Rotevatn har aldri før vært på en Eurovision-finale, men han var der sammen med folk som har vært der jevnlig de siste tiårene.

– De har aldri opplevd noe lignende. Stemningen i salen var veldig spesiell, sier han.

Også Norges bidrag, «Queen of Kings» fra Alessandra, gjorde et byks på resultatlisten da folkestemmene ble delt ut. Hun fikk kun 50 jurypoeng, men endte likevel på femteplass etter å ha fått 216 folkepoeng.

Rotevatn håper NRK nå kan ta saken videre innenfor EBU-systemet, som arrangerer konkurransen.

– I den grad NRK har påvirkning, skulle jeg ønske at de tar til orde for å fjerne juryordningen. Det må de gjerne jobbe for hvis de er enige med meg. Jeg mener uansett at EBU må se at det også er i deres egen interesse å fjerne ordningen, sier han.