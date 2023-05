Else Kåss Furuseth slutter i NRK

Else Kåss Furuseth under Gullruten i 2020.

TV-profilen melder overgang til TVNorge.

Else Kåss Furuseth (42) slutter i NRK. Fremover skal hun jobbe for TVNorge, melder VG.

Furuseth har jobbet i NRK i tre år. Nå skal hun få sitt eget talkshow på TVNorge, samt medvirke i flere humorprosjekter, skriver VG.

– Etter flere gode og lærerike år i statskanalen, så var dette en mulighet det var vanskelig å si nei til. Jeg har hatt givende samtaler med folkene i TVNorge om fremtiden, og ikke minst om eget talkshow – som alle vet at jeg elsker. TVNorge har en humorsatsing som det er utrolig spennende å være en del av, sier Furuseth i en kommentar til VG.

– Vi har store planer

I februar ble det kjent at «Kåss til kvelds», talkshowet som 42-åringen ledet på NRK, ble lagt ned. Statskanalen fikk mange klager på nedleggelsen.

– Vi har store planer for Else på TVNorge og er utrolig glade for at hun kommer tilbake til oss, sier sjefredaktør i TVNorge, Magnus Vatn.

I sin «nye» kanal har Furuseth tidligere jobbet med Mandagsklubben» og programserien «Else om: Selvmord».

NRK: – Det må vi bare akseptere

Underholdningsredaktør i NRK, Charlo Halvorsen, sier det er synd at Furuseth slutter i kanalen.

– Det er synd. Vi skulle gjerne hatt Else med videre hos oss. Noe vi også hadde planer om i et videre samarbeid. Men hun er blitt bitt av den sterke talkshow-basillen. Der fikk hun et tilbud, og det må vi bare akseptere, sier han til TV 2.