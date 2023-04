– Først vil jeg si at vi er glade for klagene vi har fått. Det viser at vi har produsert et program gjennom sju sesonger som mange har satt pris på, sier NRKs underholdningsredaktør Charlo Halvorsen.

1. mars ble det kjent at NRK legger ned talkshowet «Kåss til kvelds» med Else Kåss Furuset og Markus Neby etter tre år på skjermen.

NRK har mottatt over 220 klager på nedleggelsen av programmet.

Halvorsen sier at det at NRK har måttet kutte kraftig i kostnadene sine er en viktig årsak til at «Kåss til kvelds» legges ned.

– Samtidig er det klart at vi ikke oppnådde å treffe det publikummet vi hadde planlagt med serien, sier han.

– Ikke helt der vi ønsker å være

Halvorsen sier at programmet primært var rettet mot unge, og at det var bestilt med tanke på de digitale flatene til NRK.

– Programmet la seg på et strømmetall på 80.000-90.000. Det er ikke helt der vi ønsker å ligge med et program som primært er bestilt til strømmetjenestene, sier han.

Han sier at programmet hadde en oppslutning på 1 prosent blant dem under 30 år og på 3 prosent i alderen 30 til 49 år. Totalt hadde programmet en oppslutning på omtrent 5 prosent under 49 år.

– Det er helt greit, men her traff vi ikke helt som bestilt og planlagt, sier Halvorsen.

Jahr kritiserer Baneheia-dekning

På møtet i Kringkastingsrådet var også Bjørn Olaf Jahr, som har skrevet to bøker om Baneheia-saken, hentet inn for å vurdere NRKs dekning av saken fra drapene skjedde i 2000 og fram til i dag.

Jahr kom med kraftig kritikk av NRK, spesielt for dekningen av saken de første årene etter drapene der det ble etablert et narrativ om at Viggo Kristiansen var hovedmannen bak drapene, men også i senere år. Han presiserte samtidig at dette gjaldt dekningen i alle mediene i Norge, ikke kun NRK.

Kristiansen ble i fjor frikjent for drapene.

– En unnlatelsessynd

Samtidig tar etikkredaktør Per Arne Kalbakk og nyhetssjef Stein Bjøntegård i NRK selvkritikk for Baneheia-dekningen.

– Vi har hatt en for høy terskel for å drive undersøkende journalistikk i denne saken. Det er ingen annen så stor sak vi har hatt så liten grad av egen journalistikk om, sier Kalbakk.

Bjøntegård sier at NRK hadde en bred dekning av Jahrs første bok i 2017.

– Men det ble ikke gjort noe mer med det, og det er ingen tvil om at det var en unnlatelsessynd, sier nyhetssjefen.