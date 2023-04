To menn som var etterlyst etter vold på The Well ble pågrepet i natt

To menn er pågrepet etter voldsepisoden på The Well søndag kveld. Foto: Beate Oma Dahle / NTB Les mer Lukk

NTB

To menn som var etterlyst etter en voldshendelse på spahotellet The Well på Sofiemyr utenfor Oslo søndag, ble natt til onsdag pågrepet på Romerike.