Savnet mann funnet i god behold etter redningsaksjon i Austevoll

NTB

Mannen som var savnet etter at en båt ble funnet drivende i sjøen i Austevoll, er funnet i god behold.

Det melder Hovedredningssentralen på Twitter klokken 10.16 søndag.

De skriver at mannen har bekreftet at han var involvert i en ulykke natt til søndag, og at han har klart å ta seg i land ved egen hjelp.

Hovedredningssentralen i Sør-Norge meldte på Twitter klokken 8.55 at det var funnet en drivende fritidsbåt i Stolmasundet i Austevoll. Båten ble funnet med bunnen opp.

Det var i en periode ikke avklart om det hadde vært mennesker i båten før den ble funnet drivende, men etter at det ble klart at en person var savnet ble det igangsatt en stor redningsaksjon.

Operasjonsleder Knut Dahl-Michaelsen sier til Bergensavisen at personen som var savnet er en ung mann.

Redningsleder Asbjørn Viste i Hovedredningssentralen sier til avisen at båten skal ha forlatt sin hjemmehavn rundt midnatt lørdag og ble funnet drivende søndag morgen forbipasserende på sjøen.