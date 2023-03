Forsvarer bekrefter til NRK: Kvinne ble lagt i fryseboks i 2018

En norsk mann er siktet etter at en kvinne ble funnet død i en fryseboks på en adresse i Värmland. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Forsvareren til nordmannen som er siktet for likskjending og mistenkt for drap i Sverige, bekrefter at den døde kvinnen ble lagt i fryseboksen i 2018.