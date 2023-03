NRK-veteran Arnt Stefansen gir seg

Når Arnt Stefansen fyller 70 år i mai, gir han seg i NRK, som han har jobbet for i over 40 år. De siste 17 årene har han bodd i Brasil.

– For noen er det veldig trist å måtte gå av med pensjon, men for meg er det helt greit. Jeg ser fram til å kunne ha et litt annet liv, sier Stefansen til Journalisten

Han begynte i NRK i 1982 og var utenriksmedarbeider fra 1985. Han var korrespondent i europeiske land, fram til 2005.

– Etter å ha vært i Europa i mange år, så hadde jeg ikke lyst til å dra hjem til Norge igjen. Da tok jeg beslutningen om å dra hit. Jeg sa opp min faste jobb i NRK, men sa til dem at de gjerne kunne bruke meg herfra om de ville, sier han.

Etter NRKs retningslinjer kan han ikke lenger jobbe for dem etter at han er fylt 70 år. Parallelt med journalistikken har han lenge drevet med kulturformidling og reisevirksomhet. Han håper å kunne gjøre mer av det framover i Europa og særlig Italia.

Stefansen er en av få som fast har dekket Latin-Amerika for norske mediehus de siste årene.

– Jeg håper NRK vil finne en måte å prioritere denne delen av verden på, på en eller annen måte, sier han.