NRK-profil Gunnar Hybertsen er død

– Gunnar stod for kvalitet i alt han gjorde i mer enn fire tiår i NRK. Det var de store og viktige nyhetene som skulle fortelles, både av NRK generelt og Her og nå spesielt, skriver tidligere redaksjonssjef i Her og nå, Erik Skarrud, i et minneord.

Den tidligere utenriksmedarbeideren var i en årrekke av de viktigste og mest respekterte stemmene i NRK.

Nå hylles han for sin enorme innsats over fire tiår i Norges største radio.

– Gunnar var et radioikon, ikke bare for kollegaene på Tyholt der han jobbet mesteparten av sine mer enn 44 år i NRK, men først og fremst for de hundretusener som hver eneste dag hørte ham i aktualitetsmagasinet Her og nå, skriver tidligere redaksjonssjef i Her og nå, Erik Skarrud, i et minneord i Nidaros.

– Han dro verden nærmere oss

Hybertsen dekket mange av de største historiske hendelsene og ga lytterne bakgrunn og innsikt. Hans formidlingsevne, kunnskap og skarpe analyser, blir husket av mange.

Gunnar Hybertsen (74) var tilknyttet statskanalen i 44 år og satte varige spor blant kolleger og lyttere. Han døde 1. mars etter en tids sykdom. Les mer Lukk

– På sine reportasjereiser evnet han å dra verden nærmere oss. Men han lærte seg også metoder for å lage «reportasjer» fra skrivebordet med lyd fra nyhetsbyråene. Også da greide han å gjøre det nært, med Hybertsen-signatur skriver Skarrud.

«En av de mest troverdige stemmer i NRK»

I 2011 mottok Hybertsen kringkastingssjefens språkpris og hyllet som «en av de mest troverdige stemmer i NRK.»

«Med sitt stilsikre språk, og ved hjelp av et nøkternt og klart språk, skaper han levende bilder hos radiolytterne. Det gir ham høy troverdighet som reporter. Han maner frem nærhet og forståelse for de sakene han formidler. Og han evner å forene dette med fakta og etterrettelighet,» het det i juryens begrunnelse, skrev NRK.

– Han var ekstremt respektert

For mange NRK-lyttere var Hybertsen en kjent stemme i nyhetsprogrammet Her og Nå hvor han jobbet fra 1984.

– Gunnar var en fantastisk fagmann og en fantastisk kollega. Bauta og institusjon er to ord som passer for Gunnar. Han var ekstremt respektert, ikke bare på NRK Tyholt, men også hos utenriks i Oslo og hos korrespondentene, sier Erik Skarrud til Medier24.

Gunnar Hybertsen gikk av med pensjon i 2018. Han døde 1. mars etter en tids sykdom.