Bjørn Kjos om Flyr-konkursen: Ekstremt vanskelig for et lite selskap

Norwegian-grunnlegger Bjørn Kjos synes det er synd at Flyr ikke klarte seg.

NTB

Norwegian-grunnlegger Bjørn Kjos har stor sympati med konkursrammede Flyr. – Det er veldig vanskelig å etablere flyselskap.

– Det er veldig vanskelig å etablere flyselskap, det husker jeg fra vår tid. Da vi startet opp, hadde vi bare SAS som konkurrent, som vel den gang var et av verdens dyreste flyselskaper, og vi hadde store problemer med å konkurrere, sier Kjos til Dagens Næringsliv.

Kjos grunnla flyselskapet Norwegian i 1993 og gikk av som toppsjef i 2019.

– Det er ikke noe lett å slå seg inn som et tredje selskap, særlig ikke når du er liten og har høye kostnader. Det er ekstremt vanskelig for et lite selskap, sier Kjos.