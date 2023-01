KrF vil ha mer støtte til eldre, barn og frivilligheten

KrF-leder Olaug Bollestad fotografert under landsmøtet i november 2021. Under partiets landskonferanse lørdag kritiserte Bollestad regjeringen politiet på en rekke av partiets kjerneområder.

NTB

I et offensivt angrep på regjeringen staket partileder Olaug Bollestad lørdag ut kursen for KrF i forkant av høstens kommunevalg.

20 minutter for sent gikk partileder Olaug Bollestad på podiet da Kristelig Folkeparti holdt landskonferanse på Gardermoen. Partiet som i lang tid har ligget godt under sperregrensen, med en oppslutning rundt 3,2 prosent på landsbasis, vil jobbe for økt lokal oppslutning fram mot valget. I dag har partiet 12 ordførerplasser rundt om i Norge.

– Folkens, det er 226 dager til valget. Vi trenger KrFs stemmer i kommunestyrer og fylkespolitikken, sa Bollestad til stor applaus fra sine egne.

KrF-lederen gikk til harde angrep på regjeringen på en rekke områder. Mest kritikk vendte hun mot helseminister Ingvild Kjerkol (Ap), som etter sykehusmeldingen har varslet kutt på en rekke områder.

Trenger en ny kurs

– Dette er ansvarsfraskrivelse og en skandale uansett hvordan man vrir og vender på det. Norge trenger en ny kurs for helsepolitikken, slo Bollestad fast.

Hun ba også Kjerkol ta grep om eldreomsorgen. Hun mener det bør opprettes et eget tilsyn for landets omsorgstjenester, at regjeringen må legge inn store ekstra eldreomsorgsmidler i revidert statsbudsjett, og at det etableres en langsiktig opptrappingsplan for å få flere kvalifiserte omsorgsarbeidere.

– Det er avdekket at eldre mennesker i dette landet fratas verdighet og rettigheter de har krav på. Det krever endringer i omsorgspolitikken til regjeringen – og det må komme nå, sa Bollestad til applaus fra partifellene.

De viktige barna

Partiets kurs framover mot valget vil være konsentrert rundt kjente KrF-verdier som familie, frivillighet og lokalsamfunn. Partiet vil ha bedre tilrettelegging for barnefamilier og avvikling av seksårsreformen.

Bollestad mener også at dagens regjering svikter barn og unge i samfunnet ved å ikke tilby en omfattende strømstøtte til idrettslag og frivillige organisasjoner.

Hun gjentok partiets forslag fra sitt alternative budsjett om full strømstøtte av alle kostnader over 50 øre per kilowattime gjennom hele 2023, og at KrF vil bruke 1,6 milliarder kroner på ordningen med fritidskortet. Alle barn mellom 6 og 18 år vil da få 2.500 kroner direkte til å bruke på de organiserte fritidsaktivitetene de selv måtte ønske.

– Hvert barn går altså fra å få 2.000 kroner i støtte med KrFs ordning, til å få 95 kroner fra dagens regjering, sa partilederen.

Lakseskatt

Heller ikke debatten om lakseskatten ble stående uten kommentarer fra Bollestad. Hun refererte til KrFs generelle begeistring for det lokale næringslivet, og sa at en også i KrF mener det er riktig å hente inn mer til fellesskapet fra oppdrettsnæringen.

Men partilederen mener måten regjeringen har valgt å gjøre det på, er å spenne bein på det lokale næringslivet.

– Den arrogansen og stemplingen av gründere og arbeidsfolk i havbruksnæringen, som regjeringen har drevet med i høst er helt feil medisin, sa Bollestad.