Mann i 30-årene pågrepet etter skytingen i Nydalen i Oslo – blir begjært fengslet i fire uker

NTB

Politiet har pågrepet en person etter skyting på et spisested i Nydalen mandag kveld. Lørdag blir mannen framstilt for fengsling i Oslo tingrett.

– Sent i går kveld pågrep Oslo politidistrikt en mann i 30-årene for skyting inne i et gatekjøkken i Nydalen i Oslo mandag kveld, skriver Oslo-politiet i en pressemelding.

30-åringen ble pågrepet i Moss fredag kveld, bekrefter mannens advokat Vidar Lind Iversen.

Vedkommende er siktet for drapsforsøk og fremstilles for fengsling i Oslo tingrett lørdag ettermiddag.

– Min klient nekter straffskyld i saken, sier Iversen til NTB.

Politiadvokat Christian Hatlo sier til NTB at de vil be om fire ukers varetekt, samt to ukers full isolasjon for den pågrepne mannen.

– Dette er veldig alvorlig handling, som det tyder på at var målrettet. Det er ingenting som tilsier at skytingen var tilfeldig, sier Hatlo.

Han forteller videre at den siktede mannen er godt kjent for politiet fra tidligere.

– Samtidig er det per nå ingenting som tyder på at hendelsen har tilknytning til skyteepisoden ved Nationaltheatret.

Hatlo vil ikke kommentere hva slags beslag politiet har gjort i saken.

– Selve pågripelsen skjedde i en leilighet som ikke tilhørte mannen. Den foregikk udramatisk, sier Hatlo.