Ullevål sykehus forsker på om musikk hjelper folk med demens

Planen for studiet er å teste effektene av preferansebasert musikk som presenteres for pasientene enten «live» eller innspilt via en høyttaler. Illustrasjonsfoto Les mer Lukk

NTB

Programmet «Demenskoret» har vist at musikk er et lovende behandlingsalternativ for personer med demens. Nå skal Ullevål sykehus forske på dette.