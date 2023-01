AUF vil gi papirløse gratis helsehjelp

NTB

AUF vil at personer som er i Norge uten oppholdstillatelse skal få rett til mer helsehjelp, og ikke bare akutthjelp som i dag.

Gruppen som ofte kalles papirløse, er personer som er i Norge uten oppholdstillatelse.

Det finnes ingen sikre tall på hvor mange de er, men ifølge Utlendingsdirektoratet er det 210 asylsøkere med avslag på norske asylmottak, som har bodd der i mer enn ti år, skriver Klassekampen.

– Både arbeid, utdanning og helsehjelp er vi opptatt av at folk skal ha tilgang til, om de enten venter på å returnere, eller de har en uavklart situasjon der de kanskje ikke kan returneres, sier leder av Arbeiderpartiets ungdomsparti Astrid Hoem.

I dag har folk i denne gruppen kun rett til akutt helsehjelp. Men nødvendig helsehjelp er mer enn akutt livredning, mener Hoem.

– Det er viktig at alle skal få tilgjengelig og gratis helsehjelp i Norge, sier hun, men erkjenner at hun ikke vet hva det vil koste. Hun påpeker imidlertid at gruppen det gjelder ikke er særlig stor.

– Det vil koste litt, men det er ikke så enormt mange mennesker det gjelder. Det å gi folk verdige liv når de sitter her i 10-20-30 år – det mener jeg en rettsstat som Norge er forpliktet til å gjøre.

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) sier via sin politiske rådgiver at hun ikke vil kommentere saken.