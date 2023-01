Politiet advarer mot ny svindelmetode etter at 90-åring ble svindlet i Oslo

NTB

En 90 år gammel kvinne ble svindlet for et gullkjede da to unge menn kom på døren hennes og ville kjøpe bøker i Oslo. Politiet etterforsker saken.