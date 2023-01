Dovrebanen fortsatt stengt etter at lastebil ødela strømledningen til toget ved Oppdal

NTB

Dovrebanen er fortsatt stengt mellom Oppdal og Berkåk i Trøndelag etter at en lastebil kjørte av E6 og rev med seg kjøreledningen til toget tirsdag ettermiddag.

– Det jobbes for fullt. Dette er en ganske uvanlig hendelse, sier pressevakt Olav Nordli i Bane Nor til Adresseavisen onsdag morgen.

– Det er ganske mye av anlegget som er blitt ødelagt, sier han.

Det var i 17-tiden tirsdag at en lastebil kjørte av E6 ved Revmoen i Oppdal og rev med seg kjøreledningen. Ingen personer ble skadd i hendelsen, men den fører til store problemer for togtrafikken mellom Trondheim og Oslo.

Togselskapet SJ, som kjører Dovrebanen, opplyser at reisende fra Trondheim kjøres med buss til Oppdal og videre med tog derfra.

Bane Nor skriver på sine nettsider torsdag morgen at prognosen for åpning av Dovrebanen er klokken 16 onsdag.