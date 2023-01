Veien mellom Bodø og Fauske stengt etter ras

Skredet gikk rett vest for kommunegrensen mellom Bodø og Fauske, på Bodø-siden ved Kleivberget. Politiet fikk melding om raset klokken 5.32.

Det regner tett og det er mye snø i terrenget. Politiet er redd for flere ras.

– Vi har hørt fra folk på stedet at noen har forsøkt å kjøre gjennom skredet. Det vil vi på det sterkeste fraråde. Vi kan ikke utelukke flere skred, sier operasjonsleder Ivar Bo Nilsson i Nordland politidistrikt til NTB.

Han sier veien trolig blir stengt en stund. Før det er aktuelt med åpning må en geolog se på forholdene og veien må ryddes.

– Vårt råd er at folk på Fauske som skal til Bodø, holder seg hjemme inntil videre. Det samme gjelder folk som skal fra Bodø til Fauske.

Operasjonslederen opplyser at fylkesvei 17 også er stengt mellom Tjong og Breivika i Rødøy. Her har det gått et isras.