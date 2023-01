Wagner-gruppen hevder desertør var del av norsk bataljon

NTB

Den russiske avhopperen Andrej Medvedev var en del av en norsk bataljon, har norsk statsborgerskap og har mishandlet fanger, hevder Wagner-gruppen.

En representant for Wagner-gruppen skriver i en melding til Aftenposten at de mener å sitte på materiale som beviser dette.

Den russiske Wagner-gruppen er et privat, militært selskap med leiesoldater.

Gruppen hevder at Medvedev var en del av en norsk bataljon ved navn «Nidhogg». De påstår også at Medvedev har norsk statsborgerskap, samt at han har mishandlet krigsfanger.

– Vær forsiktig, han er svært farlig, skriver gruppen.

Medvedevs advokat, Brynjulf Risnes, ønsker ikke å kommentere påstandene, men avviser likevel Medvedevs tilknytning til Norge.

– Han har overhodet ikke norsk statsborgerskap eller noen tidligere tilknytning til Norge, meg bekjent. Dette høres ut som en merkelig bortforklaring, sier Risnes til NRK.

Medvedev ble fredag pågrepet av Forsvaret i Pasvikdalen, og han søker nå asyl i Norge. Risnes sier til Dagbladet at klienten frykter å bli sendt tilbake til Russland.

– Han regner det som en sikker død å bli sendt tilbake. Det er vanskelig å si hvor sikkert det er, men han mener det er en betydelig risiko for represalier, sier Risnes.