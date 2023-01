Atle Antonsen tilbake på P4s «Misjonen»

NTB

Atle Antonsen er denne uken tilbake som programleder på P4-programmet «Misjonen». Han har ikke vært på jobb i P4 siden saken med Sumaya Jirde Ali ble kjent.

Det bekrefter P4 til VG.

– Det blir vanlig sending igjen fra fredag denne uken, sier P4s pressekontakt Birgitte Malling.

Atle Antonsen ba selv om å bli fritatt fra programmet «Misjonen», som han har sammen med kollega Johan Golden, etter at han i november i fjor ble anmeldt av samfunnsdebattanten Sumaya Jirde Ali for hatefulle ytringer og hensynsløs atferd på et utestedet Bar Boca i Oslo.

Antonsen ble anmeldt for å ha sagt til Jirde Ali at hun var «for mørk til å være her» på utestedet. Komikeren har senere beklaget det han sa.

6. januar i år ble det klart at Riksadvokaten henlegger anmeldelsen av Atle Antonsen, etter at også statsadvokaten gikk inn for henleggelse.

Antonsen valgte også å trekke seg fra TVNorge-programmet «Kongen befaler» etter opptrinnet. Der ble det i desember klart at Bård Ylvisåker erstatter Antonsen som programleder i kommende sesong.