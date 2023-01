Forsvarer: – Atle Antonsen er lettet over å bli trodd

Sumaya Jirde Ali klaget saken videre til Riksadvokaten da statsadvokaten henla hennes anmeldelse av komiker Atle Antonsen. Fredag ble det kjent at også Riksadvokaten henlegger anmeldelsen.

– Slik Riksadvokaten påpeker i henleggelsen, har Sumaya Jirde Ali i sin klage lagt til grunn at Antonsen forsøkte å være morsom. Andre vitner har forklart det samme. Antonsen er også lettet over at Riksadvokaten mener det heller ikke er grunnlag for å konkludere med at han oppførte seg aggressivt, sier forsvarer Marianne Klausen i en uttalelse til NTB.

Antonsen vil samtidig gjenta sin beklagelse for den belastningen han har utsatt Ali for.

– Det Antonsen sa til Ali, var malplassert og ubetenksomt, sier forsvareren.