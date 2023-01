Nakstad: Coronavarianten Kraken mer smittsom

NTB

Den nye undervarianten som har fått kallenavnet sitt etter sjømonsteret Kraken, sprer seg ifølge USA dobbelt så raskt som den vanlige omikronvarianten.

– I tillegg til forgjengernes evne til å omgå immunitet, har varianten også en ny mutasjon som gjør at den ganske lett binder seg til cellene våre. Derfor er den mer smittsom og viser nå svært stor spredningsevne i USA.

Det sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til TV 2 om den nye undervarianten av omikron, XBB. 1.5, som har fått kallenavnet Kraken.

Varianten har ført til en økende tendens av coronasmitte i USA og har også spredd seg til Europa. Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) er varianten påvist i 25 europeiske land, men Nakstad mener ikke at det er grunn til bekymring for alvorlig sykdom ennå.

– Foreløpige rapporter tyder på at vaksinene fortsatt beskytter mot alvorlig sykdom. Likevel er det grunn til å følge utviklingen nøye, slik Verdens helseorganisasjon har uttalt, sier han.

Ifølge Nakstad har ikke «Kraken» blitt påvist her til lands.

– Forgjengeren ble så vidt påvist i Norge i uke 44 og 46, ifølge FHIs ukesrapport, men ikke i uke 47 og 48.