Markant nedgang i alkoholsalget

NTB

Det ble solgt 7,1 millioner liter ren alkohol i Norge i 3. kvartal. Det er en nedgang på 18,8 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, viser tall fra SSB.

Nedgangen i alkoholomsetningen i 3. kvartal i år er betydelig for alle sorter alkohol, viser tallene for alkoholomsetning fra Statistisk sentralbyrå (SSB). I årets tredje kvartal ble det solgt i alt 7,1 millioner liter ren alkohol her i landet mot 8,8 millioner liter i fjor, en nedgang på 18,8 prosent.

I tallet ligger det en nedgang i ren alkohol i brennevin på 19,1 prosent. For vin og øl er reduksjonen henholdsvis 20,9 og 17, 1 prosent, mens det for rusbrus er ned 16,2 prosent. Tallene er unntatt turistimport og taxfreesalg.

SSB-tallene viser også at hver og en av oss i snitt drakk 1,59 liter ren alkohol i tredje kvartal. I samme kvartal i fjor var tallet 1,97 liter.

Advarer gavmilde nordmenn: – Dropp vin i gave

Åtte av ti har fått vin, og fire av ti har fått sprit i gave de siste årene, viser nye tall.

– Det kan i verste fall gjøre jula tøff for barna med foreldre som drikker for mye, sier Ragnhild Kaski i Av-og-til.

Svært mange nordmenn har fått alkohol i gave fra familie, venner eller arbeidsgiver. I en ny undersøkelse Respons Analyse har gjennomført for alkovettorganisasjonen Av-og-til oppgir 78 prosent at de har fått vin, og 42 prosent at de har fått sprit i gave de siste fem årene.

Nå ber generalsekretær Ragnhild Kaski folk kutte flaskene fra gavelista.

– Ikke gi alkohol i gave. Desember sprenger allerede alle salgstall når det kommer til alkohol. For mange er en ekstra flaske under treet det siste de trenger, sier hun.

Du vet ikke hvem som sliter

Hver syvende nordmann har et drikkemønster som er så problematisk at de ifølge WHOs retningslinjer bør få råd og veiledning om hvordan de kan redusere forbruket sitt.

– Du vet aldri hvem som sliter, og hvilke barn som er redd for at mamma eller pappa skal drikke litt for mye eller begynne å drikke igjen, sier Kaski.

Ifølge tall fra Folkehelseinstituttet vokser så mange som 90 000 barn vokser opp med en mamma eller pappa som drikker for mye alkohol. I tillegg kommer alle de barna som har foreldre som vanligvis ikke drikker på en problematisk måte – men som innimellom gjør det likevel.

– Altfor mange barn får jula preget av voksnes alkoholbruk, og tar med seg ekle og vonde minner videre i livet. Det er vårt felles ansvar å sørge for at ikke alkoholen skygger for barnas store høytid, sier Kaski.